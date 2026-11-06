







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トミー・エドマン内野手の故障などにより、二塁のレギュラーが今一つ固まらなかった。来季は現有戦力の奮起が求められる一方、外部補強に頼るのも一手かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



獲得候補と目されているのは、マイアミ・マーリンズ所属のハビエル・エドワーズ内野手。メジャーデビューした2023年から今季までに、通算84盗塁を記録している俊足の持ち主だ。



同メディアは「マイアミヘラルドのバリー・ジャクソン記者によると、マーリンズは十分な見返りが得られるのであれば、エドワーズとオット・ロペス内野手の2名をトレード放出する可能性があるという。急いで放出する必要はないが、少なくともドジャースにとっては獲得可能性を探る価値のある機会だろう」と言及。



続けて、「ドジャースにとってスピードは補強が必要な要素の一つだ。エドワーズは出塁率.360を記録しており、高い出塁能力によって自慢の俊足を塁上で生かす機会も多い」、「ロペスは典型的なコンタクトヒッターで、バットにボールを当ててインプレーの打球にする技術に非常に優れている」と両名の強みに紹介しつつ、「より理にかなった補強候補はエドワーズだろう。獲得に必要な対価は比較的少なく済むとみられるうえ、これまでの成績も安定しているからだ」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】