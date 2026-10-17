誰かと食事に出かけると、何気ない振る舞いに自分との違いを感じることもありますよね。本人にとってはいつも通りでも、近くで見ていると印象に残ることがあるものです。
今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人に関するエピソードについてご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
年収高い人ってクイズ「定食屋で年収が高い人との違いを感じた瞬間は?」
昼食を食べに、年収が高い人と定食屋に入った主人公。豊富なメニューを前に、何を食べようか迷っていました。
そんな中、一緒に来た相手の行動に「年収が高い人は違うな」と感じることに。
さて、定食屋で主人公がそう感じたのは、どんな瞬間だったのでしょうか？
① メニューを即決した時
② 「ここからここまでください」と注文した時
③ 明太子や温泉卵のトッピングを追加した時
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✅年収が高い人と定食屋へ。主人公が「違うな」と感じた行動とは……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
年収の差は、決断力の差……?
定食屋で「あれもおいしそう」「でも、こっちも気になる」と迷っている間に、相手はもう決めている。その迷いのなさに、仕事での判断もこんなに早いのかな……と想像してしまうこともありますよね。
▶なお、今回の答えは① メニューを即決した時 でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!