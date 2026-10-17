誰かと食事に出かけると、何気ない振る舞いに自分との違いを感じることもありますよね。本人にとってはいつも通りでも、近くで見ていると印象に残ることがあるものです。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人に関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「定食屋で年収が高い人との違いを感じた瞬間は?」

昼食を食べに、年収が高い人と定食屋に入った主人公。豊富なメニューを前に、何を食べようか迷っていました。

そんな中、一緒に来た相手の行動に「年収が高い人は違うな」と感じることに。

さて、定食屋で主人公がそう感じたのは、どんな瞬間だったのでしょうか？

① メニューを即決した時

② 「ここからここまでください」と注文した時

③ 明太子や温泉卵のトッピングを追加した時

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✅年収が高い人と定食屋へ。主人公が「違うな」と感じた行動とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

年収の差は、決断力の差……?

定食屋で「あれもおいしそう」「でも、こっちも気になる」と迷っている間に、相手はもう決めている。その迷いのなさに、仕事での判断もこんなに早いのかな……と想像してしまうこともありますよね。

▶なお、今回の答えは① メニューを即決した時 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!