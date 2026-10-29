年収が高い人と話していると、日常のふとした対応に「年収の差」を感じることもありますよね。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人ごの飲み約束に関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「飲み約束で、同級生の余裕を感じたのはなぜ?」

高校の同級生に「久しぶりに飲みいこうぜ」と連絡した主人公。詳細を詰めているうちに、「年収が高い人は違うな」と感じることに。

さて、飲み約束の際、男性が同級生に「年収が高い人の余裕」を感じたのはなぜでしょうか?

① 日程・店の調整がスムーズすぎたから

② 飲みたいワインを基準に、店を提案してきたから

③ 夜の22時集合を指定してきたから

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✅久しぶりに飲みに誘った同級生、その余裕に思わず関心……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

年収の差は日常にも表れる!?

同じ教室で過ごしていた同級生でも、社会人になると年収に差がつくことも。高い買い物の話より、何げないやり取りのスマートさこそ、「年収が高い人は、やっぱり違うな……」と感じてしまう瞬間のかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 日程・店の調整がスムーズすぎたから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!