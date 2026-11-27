退職代行モームリを管理しているアルバトロスは2026年11月24日、退職代行サービス「モームリ」の利用状況に関する最新データを発表した。調査は2022年3月15日～2026年11月10日、モームリの利用者52,384名を対象にアンケート形式で実施。対象地域は全国で、性別は男女(回答なしを含む)。

退職代行モームリを複数回利用された企業は約5,800社、前回調査から約2.2倍に

退職代行モームリを利用された企業の数を利用回数別にまとめたところ、1回のみ利用された企業は30,779社だった。一方、2回以上利用された企業は5,798社で、全利用者数52,384名に対して11.1%にあたる。

複数回利用された企業は、前回調査の2025年1月31日時点では2,667社だったが、約1年9カ月で3,131社増加し、約2.2倍となった。また、10回以上利用された企業も256社あり、同じ企業で退職代行の利用が繰り返されているケースも見られた。

利用回数別の企業数

利用回数ランキング1位は人材派遣会社で200回、TOP50の36.0%も同業種

退職代行モームリの利用回数が多かった企業ランキングでは、人材派遣会社が200回で1位となった。次いでコンビニチェーンが143回、中古車販売会社が115回、運送会社が105回で、上位4社はいずれも100回以上利用されている。

また、TOP50のうち18社(36.0%)が人材派遣会社で、業種別では最も多かった。

利用回数の企業ランキングTOP50

利用率ランキング1位は不動産会社、従業員数に対する利用率は34.67%

利用回数が20回以上の企業を対象に、利用者数を各企業の従業員数で割って算出した利用率ランキングでは、不動産会社が34.67%で1位となった。次いで人材派遣会社が12.50%、IT・通信関連会社が12.00%と続き、利用率が10%以上となったのは上位30社のうち3社(10.0%)だった。

業種別では、人材派遣会社が11社(36.7%)で最も多く、次いで回転寿司チェーンが3社(10.0%)。不動産会社、Webマーケティング会社、買取専門チェーン、中古車販売会社がそれぞれ2社(6.7%)となった。

利用回数1位の企業では「自己都合」、利用率1位の企業では「サービス残業」が最多

利用回数が最も多かった人材派遣会社と、利用率が最も高かった不動産会社について、退職代行の利用に至った経緯を調べた(複数回答)。

利用回数1位の企業では、「会社に非はなく、自己都合」が45件(22.5%)で最多となった。次いで「仕事へのやりがいが持てない」が29件(14.5%)、「人間関係や職場環境・雰囲気に問題がある」が26件(13.0%)だった。一方、「所定通りの公休が取れていない」「有給が使えない(圧力がある)」「勤務外での仕事がある」はいずれも0件だった。

利用率1位の企業では、「サービス残業がある」が12件(46.2%)で最も多く、次いで「上司から各種ハラスメントを受けている」が11件(42.3%)、「上司から退職を止められる」「勤務外での仕事がある」がそれぞれ10件(38.5%)となった。「会社に非はなく、自己都合」は3件(11.5%)で、利用回数1位の企業とは異なる傾向が見られた。

利用回数1位の企業では勤続6カ月未満が76.5%、利用率1位の企業では1年以上も3割超

利用回数1位の人材派遣会社では、利用者200名のうち「1カ月～6カ月」が91名(45.5%)で最も多く、次いで「1カ月未満」が62名(31.0%)だった。勤続6カ月未満での利用は153名(76.5%)にのぼり、「3年以上」は3名(1.5%)。なお、200名のうち新卒で入社した人は12名だった。

一方、利用率1位の不動産会社では、利用者26名のうち「1カ月～6カ月」が11名(42.3%)で最多となった。次いで「1年～3年」が9名(34.6%)、「6カ月～1年」が6名(23.1%)だった。1カ月未満・3年以上の利用者はいなかった。

利用回数1位の企業では入社後まもない時期の利用が中心だったのに対し、利用率1位の企業では勤続1年以上の人も3割以上を占め、利用に至るまでの期間に違いが見られた。

退職代行を利用した時期、利用回数1位の企業は7月、利用率1位の企業は9月が最多

利用回数1位の人材派遣会社で退職代行が利用された時期を月別に見ると、7月が22回(11.0%)で最も多かった。次いで5月が21回(10.5%)、8月が20回(10.0%)となり、最も少なかったのは2月の8回(4.0%)だった。2月を除くと各月14～22回の範囲で、特定の月に集中せず年間を通じて利用されていた。

利用率1位の不動産会社では、9月が6回(23.1%)で最多となった。次いで5月・7月・8月がそれぞれ4回(15.4%)だった。一方、4月・11月・12月の利用はなかった。

利用回数1位の人材派遣会社で退職代行が利用された時期

利用回数上位3社の退職理由は? パワハラや休暇の取りにくさなどの声

利用回数が多かった上位3社について、利用者が回答した退職理由の一部を紹介する。

利用回数1位の人材派遣会社では、次のような声が寄せられた。

・勤務中に動悸や突然泣き出しそうになることや、腹痛等が多く精神的に辛い為相談したところ「薬を飲んでなんとかしろ」「まだ来月の相談まで待って」等と言われたので退職代行使うに至った。(20代女性/1カ月～6カ月)



・派遣先上司が他部署との電話で辞める事務員の話をしており「事務に責任とらせな。あとで行くからいじめたってな～」との発言があり、本当に信じられない気持ちになった。今すぐ逃げようと思った。頭が真っ白になり身体が震えて強張り、まともに仕事できなかった。(40代女性/1カ月～6カ月)



・当初希望していた勤務地に就業にならず、引越しをしてまで興味のない内容の企業に就業した先で容姿についての悪口を言われ続け(太っている等)、派遣元に3カ月後にはまた希望した勤務地で探して欲しいと伝えたら、短すぎ、無責任、と言われた。(20代男性/1カ月～6カ月)



利用回数2位のコンビニチェーンでは、次のような声があった。

・商品の仕込みの失敗で叱責された。その際、オーナーよりこれを理由に辞めさせない。辞めたら、当て逃げと同じだからなと脅かされた。(50代男性/1カ月～6カ月)



・子供の体調が悪く知り合いにも預けることが出来ないのにも関わらず休むことを許してもらえなかった。誰かに預けて来てくださいと強く主張された。(20代女性/1カ月～6カ月)



・人間関係の悩み(教育係の方の他の人との態度の差が激しい)、テスト期間や用事がある時の休みの取りにくさ、無理な連勤(最大9連勤)、法律的に休憩時間の必要な出勤時間でも休憩がない。(10代女性/1年～3年)



利用回数3位の中古車販売会社では、次のような声が寄せられた。

・お客様に無理矢理不要なプランを押し付ける営業手法やなんとか契約もらうためにあらゆる手段を使って退店させない手法などの社風が合わなかった。店長がパワハラ気質。また歳上の部下に対してもタメ口で口が悪い。(部下のことをクソチーフと言う)。入社が決まっていたにも関わらず自身のロッカーと座席が用意されてない。(20代男性/1カ月未満)



・「仕事にセンスがない」「仕事やめた方がいいよ」「仕事しないなら帰っていいよ」「(異動ありの仕事のため)お前絶対異動させる」など上司からパワハラを受けた。もう行きたくないと思ってしまった。(20代男性/6カ月～1年)



・お客様に対して、低い金額で車を買い取るのが精神的に辛く、ストレスで血便。休みの日も仕事の事が頭から離れず頭痛が酷く、夜も眠れず、営業に向いてないと感じた。休憩時間はご飯を食べるだけの時間にして欲しいと言われたことや、9時半出社だが9時に出社を強制されることに辛さを感じた。(20代男性/1カ月～6カ月)



利用率上位3社の退職理由は? ハラスメントや有給休暇の取得をめぐる声も

続いて、利用率が高かった上位3社について、利用者が回答した退職理由の一部を紹介する。

利用率1位の不動産会社では、次のような声があった。

・「辞めてくれよ」という言葉が飛び交う職場。(20代女性/1カ月～6カ月)



・「俺とお前どっちが位が高いのか」と聞かれる。大声で怒鳴られたり「マジでいらない」「やめちまえよ」「まじうざい」「存在が邪魔」「会社の癌」など挙げればキリがないくらいの暴言を吐かれた。ご飯も喉を通らず、睡眠すらまともに出来てない程精神的に追い詰められている。(20代男性/1年～3年)



・アポイントを取れなければ大食いや莫大な課題などの罰ゲーム。社員旅行で有給休暇が勝手に使われている。本来椅子に座って行う業務を強制で立たせるなどの脅迫。書類やペットボトルを投げられる。バッグで叩かれる。(20代男性/1年～3年)



利用率2位の人材派遣会社では、次のような声が寄せられた。

・入職前に派遣担当に持病がある旨を伝えたが、「僕たちは聞かなかったことにするから、施設の方にも持病があることは言わずに隠して。僕と施設側との信頼関係を壊すようなことはしないように。持病で当日欠勤を頻繁にされると、信頼関係も壊れてしまうので、極力しないように」と言われた。(30代女性/1カ月未満)



・LINEの返信していると「架電の手が止まっている」と言われ、架電をしていると「LINE」の返信が遅いと上司に指摘されるのが苦痛。(30代男性/1カ月～6カ月)



利用率3位のIT・通信関連会社では、次のような声があった。

・有給を使おうとすると、なんで有給を使うかを細かく聞かれ拒否されることもあり、エビデンスまでしっかり出せと言われる。(20代男性/営業/3年以上)



・退勤の打刻を強制的に切らされ、その後も働かされる。家族が倒れて手術が必要と伝えている中、「作成した資料送っといて」などと言われる。(20代男性/6カ月～1年)



利用回数1位の人材派遣会社、退職原因の68.0%は派遣元・派遣先に関係

利用回数1位の人材派遣会社では、退職代行モームリが200回利用されていた。同社は、利用回数ランキングTOP50のうち18社(36.0%)を人材派遣会社が占めていることから、同社の利用者200名について、退職の原因が派遣元と派遣先のどちらにあったかを分析した。

最も多かったのは「自己都合」で64件(32.0%)。次いで「派遣元」が59件(29.5%)、「派遣先」が56件(28.0%)となり、派遣元と派遣先の両方に原因があるとした回答は21件(10.5%)だった。

「派遣元」または「派遣先」に原因があるケースは、「どちらも」を含めて136件(68.0%)にのぼった。アルバトロスは、派遣では雇用主と就業先が分かれる働き方のため、退職原因の所在も分かれることがうかがえると分析している。

利用回数1位企業の退職原因

また、アルバトロスは新体制での営業再開から2026年11月10日までに、2,500件以上の退職を確定させたという。公式YouTubeチャンネルでは、営業再開後の社内状況や従業員へのインタビューなどを配信しており、今後も透明性のある情報発信を続け、信頼回復に取り組むとしている。