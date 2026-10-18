久しぶりに友人と会うと、仕事や暮らしの近況を話すこともありますよね。気軽に話しているうちに、年収の高さが会話に表れていることも。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い友人に関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「年収が高い友人の口癖は?」

久しぶりに年収が高い友人に会った主人公。最近の忙しさや暮らしの悩みを何気なく話していると、会話の中で友人の口から繰り返し出てくる言葉が気になり始めました。

さて、年収が高い友人の口癖は、何だったのでしょうか?

① 「それをビジネスにできないかな」

② 「PDCA回せてる?」

③ 「外注すればよくね?」

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✅近況を話していたら、友人の口癖が気になって……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

再会で気づく年収の差

久しぶりに会った友人の何気ない一言に、価値観の変化を感じたことはありませんか。

仕事も掃除も「外注すればよくね?」とさらり。「なるほど、その手があったか」と思いつつ、自分との感覚の違いに少し戸惑うことも。皆さんなら、こんな友人の変化をどう受け止めますか？

▶なお、今回の答えは③ 「外注すればよくね?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!