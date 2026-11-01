友人と出かけたとき、何にお金を使うかという感覚の違いを感じることもありますよね。年収の違う相手なら、自分なら迷う出費をどう考えているのか、聞いてみたくなることも。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、タクシー代にまつわるエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

年収が高い人クイズ「タクシー代、高くない? 年収が高い人の答えは?」

店の前で年収が高い友人を待っていた主人公。そこへ友人がタクシーで到着し、「悪い遅くなった」と声をかけます。

男性は「すごいな…移動タクシー使ってるの?」「高くね?」と尋ねました。

さて、年収が高い友人は、タクシー代について何と答えたのでしょうか?

① 「運転手さんとの会話は、いい勉強になるよ」

② 「電車はストレスでコスパが悪いでしょ」

③ 「車内で仕事すれば、むしろプラスになるだろ」

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※答えはこの記事の最後にあります。

年収の高い人は「発想の転換」がすごすぎる

外食や趣味、日々の移動など、お金をかけたいところは人それぞれ。年収の違いに限らず、友人の買い物や支払いを見て、自分との感覚の違いに驚くこともありますよね。何気ない会話から、お互いのお金の使い方を知るのも面白いものです。

▶なお、今回の答えは③ 「車内で仕事すれば、むしろプラスになるだろ」でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!