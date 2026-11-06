Ayumu Imazu、全国5都市巡るホールツアー開催決定

グローバルアーティスト・Ayumu Imazuが、自身最大規模となる全国5都市を巡るホールツアーの開催を発表した。2027年7月23日（金）の北海道公演を皮切りに、大阪、福岡、愛知、東京の全国5都市で開催される。

1月31日（日）に控える自身初の日本武道館公演は、すでにチケットがソールドアウト。また、2026年10月2日（金）にリリースした新曲「結び」は、配信直後から各配信サービスのランキングで続々と1位を獲得し、計9冠を達成。Apple MusicとSpotifyのデイリーランキングで18日連続で首位を獲得したほか、Apple Musicのグローバルチャートでも最高11位にランクイン。さらに、オリコン週間ストリーミングランキングでは自身初の1位を獲得し、2週連続で首位を記録。Billboard JAPANのストリーミング・ソング・チャートでも1位を獲得するなど国内外の各種チャートを席巻しており、SNSの総再生数は12億回を突破した。こうした数々の実績を重ね、今回自身最大規模となる全国5都市のホールツアーへと歩みを進める。

なお、ホールツアーのチケット最速先行受付は「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてスタートしている。

＜ツアー情報＞

Ayumu Imazu LIVE HALL TOUR 2027

【北海道】札幌市教育文化会館（大ホール）

2027年7月23日（金） 開場 17:30 / 開演 18:30

【大阪】グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）メインホール

2027年8月14日（土） 開場 16:00 / 開演 17:00

【福岡】福岡市民ホール 大ホール

2027年8月28日（土） 開場 16:00 / 開演 17:00）

【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2027年9月18日（土） 開場 16:00 / 開演 17:00）

【東京】東京国際フォーラム ホールA

2027年9月20日（月・祝） 開場 17:00 / 開演 18:00）

【チケット情報】

【Ayumu Imazu Official Fan Club先行（抽選）】

受付期間：11/5（木）18:00～11/11（水）23:59

詳細は以下ページよりご確認ください。

https://ayumuimazu-official.com/news/261105/

Official Website：https://ayumuimazu-official.com/