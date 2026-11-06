「かわいい顔して獰猛でした～(笑)」――お笑い芸人のやす子が、6日に長野放送と新潟総合テレビで放送される特番『スマイルこれダネッ! 長野・新潟どうぶつ大集合』(19:00～)で、10kgのアジを使ったペンギンへのエサやりに挑戦する。DJ KOOとともに水族館や動物園を訪れ、アザラシ、ライオン、レッサーパンダなど様々な動物たちとのふれあいを満喫した。

(左から)やす子、DJ KOO

19回目の合同特番

長野放送の『土曜はこれダネッ!』と新潟総合テレビの『スマイルスタジアムNST』が年に一度タッグを組む『スマイルこれダネッ!』。2008年にスタートし、今年で19年目を迎える恒例の合同特番で、これまで「ゆるキャラ王座決定戦」「道の駅の旅」「推しラーメンGP」など、長野・新潟の両県民に身近なテーマを取り上げてきた。

第19弾となる今回のテーマは「どうぶつ」。やす子とDJ KOOがスペシャルゲストとして登場し、新潟県の「上越市立水族博物館 うみがたり」と長野県の「長野市茶臼山動物園」で、愛くるしい生き物たちとのふれあいや体験型ロケに挑む。

新潟編の舞台となる「うみがたり」では、大水槽を眺めながらのクイズ対決や、360度アクリルガラスの海中トンネル「うみがたりチューブ」での写真撮影、普段は入ることのできないバックヤードツアーなどを体験。ゴマフアザラシの健康チェックでは、ノリの良いアザラシにDJ KOOも大興奮する。

さらに、飼育数日本一を誇るマゼランペンギンへのエサやりでは、やす子がバケツいっぱいの10kgのアジを投入。ペンギンたちが水しぶきを上げながら群がる光景に圧倒され、「かわいい顔して獰猛でした～(笑)」と笑顔を見せる。

DJ KOO「パリピなアザラSEE!」

長野県の「茶臼山動物園」では、アムールトラやライオンといった猛獣たちと対面。レッサーパンダを間近に感じられるエリアなど、かわいらしい動物たちとのふれあいも楽しむ。

このほか、両県を代表する動物を紹介するVTR企画では、新潟県のトキや長野県のライチョウといった希少な鳥の生態に注目。温泉に入る猿、木曽馬、アルパカ、錦鯉、白鳥など、様々な動物たちが登場する。

ロケを終えたやす子は「二度と見られないメンツでお届けしています(笑)。動物たちも人間もみんな優しくて、めちゃくちゃ楽しかったです!」とコメント。ペンギンへのエサやりについても「アジを目がけてバシャバシャ勢いよく近づいてきて、かわいい顔して獰猛でした～(笑)」と振り返った。

さらに、新潟総合テレビの高濱優生乃アナウンサーについて「最後の最後で覚醒したんです(笑)! ただの進行役じゃないので絶対見てほしい!」と見どころを紹介。長野放送の益田美悠アナウンサーについても「本当に素晴らしかったので、長野県の皆さんは益田アナを大切にしてください(笑)!」と呼びかけた。

一方のDJ KOOは「これまでいろんな水族館に行っていますが、『うみがたり』のような体感型ってなかなかないですよね!」と絶賛。「目の前で生き物が見られて、ロケーションも最KOO! アクアリウムとしてもすごく綺麗で、ずっと見ていられるくらい没入感が半端ない DO DANCE!」と興奮を伝えた。

さらに、「パリピなアザラSEE!」や、茶臼山動物園のライオンについて「最KOO DO DANCE!」とDJ KOO節全開で語り、「最後まで絶対に見てほしい番組です!」とアピールしている。

【編集部MEMO】

やす子

1998年9月2日生まれ、山口県宇部市出身。元陸上自衛官のお笑い芸人。2019年8月にデビューし、2021年の日本テレビ系『おもしろ荘2021新年SP』への出演をきっかけに注目を集める。2023年には『女芸人No.1決定戦 THE W』で決勝進出。バラエティ番組やCMなど幅広く活躍し、2024年の『24時間テレビ』ではチャリティーマラソンに挑戦した。

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