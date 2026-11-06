「キャリアに傷つかないか心配です」――俳優の橋本環奈が、2027年1月11日から日本テレビ系『ZIP!』(毎週月～金曜5:50～)内で放送されるドラマ『あたしゃ川尻こだまだよ』(毎週月～金曜8:50頃～ ※一部地域除く)に主演する。脚本・監督は福田雄一氏が担当。自堕落な漫画家を橋本が演じることに、原作者の川尻こだま氏は驚きを交えたコメントを寄せている。

橋本環奈、福田雄一監督と再タッグで“自堕落な漫画家”に

本作は、川尻こだま氏の人気日常エッセイ漫画を実写化する1話3分のショートドラマ。橋本にとってHuluオリジナル作品への初登場・初主演作となり、Huluでは地上波放送に先駆け、1月11日6時から独占配信される。

橋本が演じる川尻こだまは、面倒くさがりで大雑把、しょっぱいものや脂っこいもの、お酒が大好きな在宅ワーカーの漫画家。その正体は河童ともいわれるユニークなキャラクターで、「夜遅いけれどお腹が空いた」「締め切り前だけど眠い」「運動したいけれど外に出たくない」といった日常の小さな葛藤に対し、自分を肯定して前向きに甘やかす“意識低め”のライフハックを繰り広げる。

橋本は、原作について「日常の“あるある”にすごく共感して、ほっこりした気持ちになりました」とコメント。お気に入りのエピソードには「チャーシュー麺はタンパク質と脂質のバランスが良いからダイエットになる」という理不尽な屁理屈の回を挙げ、「とても楽しみにしています」と語った。

さらに、主人公の考え方について「“どう前向きに自分を甘やかすか”というこだまちゃんのポジティブシンキングには、めちゃくちゃ共通してますね」と共感。「厳しく“これをやっちゃいけない”ってマイルールみたいなものを自分に課しすぎていると、やっぱり疲れちゃうじゃないですか。だから好きなものを食べて飲んで自分を肯定する生きやすさや人間らしさは、見ている方の心も軽くしてくれると思います」と作品の魅力を伝えた。

福田監督「唯一のコメディクイーン」原作者は「キャリアに傷つかないか心配」

脚本・監督を務める福田氏は、原作を読んだ際に「あ、これは僕だ」と直感したことを告白。自分に甘い生活を送りたい人々への親和性を感じたといい、原作者がそうした日常をポジティブな笑いに転化するセンスを絶賛した。

橋本の起用についても、原作の主人公を見た瞬間に「これ、環奈ちゃんだよね?」と感じたそうで、「僕の中で、一見マイナスなことを大逆転で笑いにできる唯一のコメディクイーンなんです」と高く評価。「なかなかやる気が出なくて床に寝てるのは、本来怒られるべき状況ですが、それが可愛く見えて“その気持ち分かる”と思わせられる人って、なかなか稀有だと思うんです」と期待を寄せた。

一方、原作者の川尻こだま氏は、実写ドラマ化を聞いた率直な感想について「何考えてんだ!?」とコメント。朝の放送についても「それってつまり、ほぼ朝ドラじゃん!」と驚いたといい、橋本と福田氏のタッグは「寝耳に水、寝耳に高圧洗浄機でした」と独特な表現で振り返った。

さらに、「ただ、橋本環奈さんに演じていただいてマジでいいんですか?? 大丈夫?? キャリアに傷つかないか心配です」と冗談交じりにコメント。「“こだまくらいよく食べる(福田監督談)”と聞いたので、食べる演技が楽しみです!」と期待を寄せている。

Huluでは1週間分を先行配信、週末限定エピソードも

放送・配信は、地上波とHuluが連動する形で展開。『ZIP!』では平日毎朝1話ずつ放送する一方、Huluでは毎週月曜6時に、地上波で放送される1週間分の5話を一挙先行配信する。

さらに、毎週金曜9時には、Hulu限定のエピソード2話を独占配信。地上波では描きにくいお酒やおつまみ、よりディープな自堕落エピソードなどを取り上げる予定だ。地上波は全25話、Huluでは限定エピソード10話を加えた全35話を配信する。

橋本は撮影現場について「美味しいご飯をたくさん食べたりしているので、ご褒美的なお仕事だなと思いながら楽しくやらせていただいています」と笑顔。「朝の身支度の時間やお出かけ前に『あたしゃ川尻こだまだよ』を見ていただくことで、心が軽くなり、前向きな気持ちで仕事や学校へ向かえるような作品になっています」と呼びかけた。

【編集部MEMO】

橋本環奈

1999年2月3日生まれ、福岡県出身。2016年公開の映画『セーラー服と機関銃 -卒業-』で映画初主演を果たし、第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。主な出演作に映画『銀魂』シリーズ、『斉木楠雄のΨ難』『キングダム』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』、NHK連続テレビ小説『おむすび』など。2022年初演の舞台『千と千尋の神隠し』では主人公・千尋役を務めた。

(C)川尻こだま/KADOKAWA (C)NTV