俳優の黒川想矢が、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル『ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル』で10月30日に公開された動画に出演。映画『国宝』を観た同級生からかけられた、思わぬ言葉を明かした。

黒川想矢

現在高校2年生 男子校に在籍中も本音こぼす

この日の動画では、津田の料理企画「ゴイゴイスークッキング」に黒川がゲストとして登場。韓国冷麺を作りながら、学校生活や俳優活動について語った。

現在16歳で高校2年生だという黒川。撮影当日は中間試験が終わったばかりだったそうで、「もう超ハッピー」と笑顔を見せた。

津田から、学校生活と芸能活動を両立する大変さについて尋ねられると、「でも、どっちも楽しい」と回答。さらに、男子校に通っていることを明かし「本当に共学に行けばよかったなって思う毎日です(笑)」と本音をこぼした。

そんな黒川に津田が「でも学校でめっちゃ言われるやろ?」と質問すると、黒川は映画『国宝』にまつわるエピソードを披露。映画が公開されて2週間ほどたった頃、同級生から「お前、そういう仕事してるんだから、観に行った方がいいよ。すごいおもしろかったから」と声をかけられたという。

この同級生からの言葉に、黒川は「僕、最初のほうに出ているけどな……」と思ったそうだが、「めっちゃうれしかった」と振り返る。その理由について「気づかなかったってことは、僕として見てなかったなということなので、めっちゃうれしいです」と明かした。