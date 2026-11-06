俳優の黒川想矢が、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル『ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル』で10月30日に公開された動画に出演。映画『国宝』を観た同級生からかけられた、思わぬ言葉を明かした。

  • 黒川想矢

    黒川想矢

現在高校2年生　男子校に在籍中も本音こぼす

この日の動画では、津田の料理企画「ゴイゴイスークッキング」に黒川がゲストとして登場。韓国冷麺を作りながら、学校生活や俳優活動について語った。

現在16歳で高校2年生だという黒川。撮影当日は中間試験が終わったばかりだったそうで、「もう超ハッピー」と笑顔を見せた。

津田から、学校生活と芸能活動を両立する大変さについて尋ねられると、「でも、どっちも楽しい」と回答。さらに、男子校に通っていることを明かし「本当に共学に行けばよかったなって思う毎日です(笑)」と本音をこぼした。

そんな黒川に津田が「でも学校でめっちゃ言われるやろ?」と質問すると、黒川は映画『国宝』にまつわるエピソードを披露。映画が公開されて2週間ほどたった頃、同級生から「お前、そういう仕事してるんだから、観に行った方がいいよ。すごいおもしろかったから」と声をかけられたという。

この同級生からの言葉に、黒川は「僕、最初のほうに出ているけどな……」と思ったそうだが、「めっちゃうれしかった」と振り返る。その理由について「気づかなかったってことは、僕として見てなかったなということなので、めっちゃうれしいです」と明かした。

【編集部MEMO】
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による個人YouTubeチャンネル。芸能人ゲストとのトークや料理企画をはじめ、家族やマネージャーとの日常、旅行、ゴルフ、ゲーム実況など、テレビでは見られない津田の素顔を生かした幅広いコンテンツを発信している。

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