「なんとしても『想矢を取れ』と…」

俳優の舘ひろしが、映画『免許返納!?』の舞台あいさつに登壇し、共演した俳優・黒川想矢のキャスティング秘話を告白。自身が設立した事務所・舘プロに所属する黒川の出演を強く希望したことを明かした。

舘ひろし

黒川想矢、舘ひろしと“夢の共演”「こんなに早くご一緒させていただける日が来るなんて」

舘は20日、都内で行われた映画『免許返納!?』(6月19日公開)の舞台あいさつに西野七瀬、黒川想矢、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、河合勇人監督らとともに登壇。

同作は、俳優仲間が起こしたバイク事故へのコメントをきっかけに窮地に陥った70歳の俳優・南条弘(舘ひろし)が、免許返納へのカウントダウンが近づく中、親友でライバルだった俳優の願いと最愛の妻との約束をかなえようとする“ドライブコメディエンターテインメント”。かつて舘が主演した映画『免許がない!』(94)の主人公・南条弘という役名・設定を使ったアナザーストーリーとなる。

主人公・南条を演じた舘は「この映画は森田監督へのオマージュだと思って頑張りました」と映画への思いを吐露。さらに「この映画は、いろんなパロディーがいっぱい詰まった、笑って泣ける映画に仕上がっております」とアピールし、「私個人としては、この映画は森田芳光監督に捧げたいなと思っています」と胸の内を明かした。

同作では、自身が設立した芸能事務所・舘プロに所属する黒川とも共演。黒川が「舘さんと映画で共演させていただくのは僕にとってはずっと夢だったので。こんなに早くご一緒させていただける日が来るなんて、ちょっと早いなと感じることもあったんですけど、学ぶことが毎日たくさんで楽しかったです」と語ると、舘は「すごい俳優さんで、本当に勉強になります」と絶賛した。

さらに、舘は「(黒川は)本当はもっと学校に行かなきゃいけないので、いつも『学校に行け行け』と言ってるんですけど、この作品に関してはなんとしても『想矢を取れ』と。で、無理やり……」と、強い希望で黒川の出演をプッシュしたことを明かし、「これで学校の成績が下がったら私の責任です」と冗談めかして語り、会場を笑わせた。

また、劇中ではスナックのママ・しずえを演じる南野とのデュエットシーンも。舘が「ナンノ(南野)の方がうまくて、うまいなーと聞きほれていました」と語ると、南野も「初めてお会いした40年前から、全然カッコよさが変わらなくて、もっとマシマシで」と互いに褒め合い。さらに南野は「すてきですよね、今見ても違うでしょ、普通のおじさんじゃないですよね」と観客に呼びかけると、舘は「76です」と照れ笑いで明かし、会場を驚かせていた。