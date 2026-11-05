俳優の黒川想矢が、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル『ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル』に出演。映画『国宝』の撮影で、監督から厳しい言葉をかけられたエピソードを明かした。

黒川想矢

『国宝』撮影での苦労を告白「めちゃくちゃ怒られて……」

この日の動画では、津田の料理企画「ゴイゴイスークッキング」に黒川がゲスト出演。2人で韓国冷麺を作りながら、黒川の出演作品や俳優としての活動についてトークを繰り広げた。

映画『怪物』や『国宝』に出演してきた黒川に対し、津田は「もうね、日本を代表する俳優になるの確定です」と絶賛。黒川は「違います……」と謙遜しながらも、津田との初共演を喜んだ。

11月6日に公開を控える映画『3ミリの恋』で佐賀の高校生を演じる黒川。舞台が唐津ということもあり、埼玉県出身の黒川は方言での演技に挑んでいる。

方言での演技について、黒川は「『国宝』のときに、長崎弁と関西弁を話す役だったんですけど、自分が思ってるようにうまく話せなくて。李監督に『役者の仕事だから、ありえないよ!』と、めちゃくちゃ怒られて……」と李相日監督から厳しい指導を受けたことを明かした。

そんな厳しい指導を糧に、今作では方言を徹底的に練習したそうで、「今回は、素で出るように、アドリブのときも方言が出るように! ということを徹底的にやりました」と語った。

これを聞いた津田は「もう見事……本当に唐津の人のようだった」と黒川の演技を称賛。すると、黒川も「めっちゃうれしいです! 本当にうれしい!」と笑顔を見せていた。