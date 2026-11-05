俳優の黒川想矢が、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル『ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル』に出演。映画『国宝』の撮影で、監督から厳しい言葉をかけられたエピソードを明かした。
『国宝』撮影での苦労を告白「めちゃくちゃ怒られて……」
この日の動画では、津田の料理企画「ゴイゴイスークッキング」に黒川がゲスト出演。2人で韓国冷麺を作りながら、黒川の出演作品や俳優としての活動についてトークを繰り広げた。
映画『怪物』や『国宝』に出演してきた黒川に対し、津田は「もうね、日本を代表する俳優になるの確定です」と絶賛。黒川は「違います……」と謙遜しながらも、津田との初共演を喜んだ。
11月6日に公開を控える映画『3ミリの恋』で佐賀の高校生を演じる黒川。舞台が唐津ということもあり、埼玉県出身の黒川は方言での演技に挑んでいる。
方言での演技について、黒川は「『国宝』のときに、長崎弁と関西弁を話す役だったんですけど、自分が思ってるようにうまく話せなくて。李監督に『役者の仕事だから、ありえないよ!』と、めちゃくちゃ怒られて……」と李相日監督から厳しい指導を受けたことを明かした。
そんな厳しい指導を糧に、今作では方言を徹底的に練習したそうで、「今回は、素で出るように、アドリブのときも方言が出るように! ということを徹底的にやりました」と語った。
これを聞いた津田は「もう見事……本当に唐津の人のようだった」と黒川の演技を称賛。すると、黒川も「めっちゃうれしいです! 本当にうれしい!」と笑顔を見せていた。
【編集部MEMO】
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による個人YouTubeチャンネル。芸能人ゲストとのトークや料理企画をはじめ、家族やマネージャーとの日常、旅行、ゴルフ、ゲーム実況など、テレビでは見られない津田の素顔を生かした幅広いコンテンツを発信している。