







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、2Aからメジャーに飛び級昇格したホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せた。同選手に続き、次に抜擢されそうなプロスペクトは誰なのか。米公式サイト『MLB.com』は、23歳のマイク・シロタ外野手に注目している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



シロタは2025年1月、シンシナティ・レッズ傘下からトレードでドジャース傘下へ移籍。今季はA+、2A、3Aでプレーし、合計で108試合、打率.307、17本塁打、62打点といった数字を残している。



同サイトは「ドジャースはこれまでも、トレードやFA市場を通じて補強ポイントを埋めてきただけに、今後も大型補強に動く可能性を否定することはできない。しかし、来季は球団が誇るトッププロスペクトたちの実力を見極めるシーズンになりそうだ。そこで、来季注目すべき選手たちを、MLB パイプラインの順位とともに紹介する」として、シロタを含む3名をピックアップ。



球団3位、全体17位にランクインしているシロタについては、「今季はマイナーの3つの階級で、打率.307、出塁率.461、長打率.526を記録した。特に優れた選球眼が際立っているが、長打力も十分に備えており、今季は二塁打28本、本塁打17本、三塁打3本を放っている。さらに、右打者であることも、早ければ来季にも出場機会を得る上で有利に働く可能性がある。打線は左打者に偏ることがあるため、右打者の彼はチームにとって貴重な戦力となり得るだろう」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】