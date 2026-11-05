「正当な懸念」今永昇太、マーリンズと2年総額3400万ドル契約を予想！？　…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）市場に出る33歳の今永昇太投手について、米メディア『ブリーチャー・レポート』のティム・ケリー記者が4日（日本時間5日）に公開したFA予想で、次の所属先をマイアミ・マーリンズと予想したと、米メディア『ヘビー』が報じている。

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同メディアによると、同記者は「今永の次の球団としてマーリンズを選び、2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を予想した」という。



ただし「この予想は今永とマイアミの実際の交渉を裏付けるものではない」と断りを入れており、あくまで予想の段階だ。



今永はカブスで3シーズンを過ごした。新人だった2024年はオールスターに選出され、15勝3敗、防御率2.91を記録し、ナ・リーグのサイ・ヤング賞投票で5位に入っている。



もっとも、同メディアはその後の2シーズンについて、2024年の水準には届いていないと指摘する。



2026年は32試合に先発して11勝10敗、防御率3.77。174回1/3を投げて174奪三振という成績だった。



特に目立つのが被本塁打である。











同メディアは「今永は2025年の31本に続き、2026年は35本塁打を許した」と報じ、「この2シーズンで計66本の被本塁打は、メジャーの先発投手で最多タイだった」と伝えている。



こうした数字が、ケリー記者がマイアミを選んだ理由となる。



同メディアは「ローンデポ・パークは野球界でも本塁打が出にくい球場の一つだ」と強調し、本拠地の特性が今永の助けになる可能性があるとの見方を示した。



また、同メディアは「2024年以降の被本塁打の問題と投球内容の低下は正当な懸念だ」としつつ、カブスでの通算86先発で防御率3.45という実績にも触れている。



さらに「欠点はあるものの、今永は相当な負担をこなせることを示してきた」と評し、他球団でも活躍できるとみている。



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【了】