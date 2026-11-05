「批判を逃れることはできなかった」ドジャース・佐々木朗希に失望の声が…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季も期待されたほどの成績を残すことができなかった。メジャーでなかなか活躍できていないことから、NPB時代から安定感に欠けていた点や佐々木自身の言動について、改めて厳しい声が寄せられている。韓国メディア『スター・ニュース』が11月4日に言及した。



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佐々木はNPBで史上最年少での完全試合を達成し、1試合で奪三振19を記録するなど、誰にも引けを取らないインパクトを見せたが、安定性に欠けていた。コンディション管理の問題でプロ1年目を全休した後も、残りの4シーズンにおける最多投球回数はわずか129回1/3にとどまった。



また、野球への姿勢に関する批判も相次いだ。メジャーリーグへの早期移籍を要求し、年俸交渉で騒動を起こした末、春季キャンプへの参加が遅れたという噂も流れた。



その後、チームへの十分な恩返しを果たせぬまま、球団に譲渡金が残らない「25歳ルール」下でのマイナー契約でMLBへ渡った。これが、日本国内における佐々木に対する世論が冷ややかだった理由でもある。



ドジャースでも期待に応える成績を残しておらず、同メディアは「ドジャースのユニフォームを身にまとったものの、結局は期待外れの2シーズンを過ごし、十分な準備もせずに野心を追い求めたことに対する批判を逃れることはできなかった」と言及した。



NPB時代から様々な言動で批判の声を呼んでいた佐々木だが、MLBに移ってもその状況は変わっていない。この声を打ち消すためにも、来季こそ期待を超える投球を見せ、山本由伸投手と並ぶ先発ローテーションの柱になってほしい。











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