バンダイは、『ビーロボ カブタック』に登場するビーロボ「シャークラー」を立体化した「RE:スーパーチェンジ シャークラー」(4,950円)の予約受付を、プレミアムバンダイにて開始した。予約期間は2027年1月4日23時までで、商品の発送は2027年4月を予定している。

RE:スーパーチェンジ シャークラー

バンダイは、『ビーロボ カブタック』に登場するシャークラーを、現代仕様の「RE:スーパーチェンジ」シリーズとして商品化した。価格は4,950円で、プレミアムバンダイなどで取り扱う。

本商品は、劇中同様にノーマルモードからスーパーモードへの変形機構を搭載。サメをモチーフにしたフォルムからスーパーモードへ変形できる仕様となっている。

また、シリーズ共通の構造刷新により可動性能を向上。下半身を中心に設計を見直し、ポージングやアクションシーンの再現に対応する。

付属品にはシャーブラシ、サメガネ、フカヒレイザーを収録。劇中で登場した装備を組み合わせたディスプレイが可能となる。

RE:スーパーチェンジ シャークラー

RE:スーパーチェンジ シャークラー

シャークラーは、『ビーロボ カブタック』に登場するビーロボの一体。本商品では劇中の変形ギミックを再現しながら、現代的な設計にアップデートしている。

可動機構の見直しにより、スーパーモード時のアクションポーズにも対応。変形と可動の両立を目指した仕様となっている。

さらに、シャーブラシ、サメガネ、フカヒレイザーといった装備パーツが付属し、作品中のシーンを再現できる構成となっている。

「RE:スーパーチェンジ シャークラー」概要

・商品名：RE:スーパーチェンジ シャークラー

・価格：4,950円(送料・手数料別途)

・対象年齢：15才以上

・セット内容：シャークラー×1、シャーブラシ×1、サメガネ×1、フカヒレイザー×1

・商品サイズ：全高約195mm(頭頂約160mm)

・販売ルート：プレミアムバンダイほか

・予約期間：2026年10月30日16時～2027年1月4日23時予定

・発送時期：2027年4月予定

(c)東映