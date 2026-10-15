バンダイは、『ビーロボカブタック』より「RE:スーパーチェンジ キャプテントンボーグ」(4,730円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

1997年放送の『ビーロボカブタック』に登場した、さすらいの審判ロボ「キャプテントンボーグ」が、「RE:スーパーチェンジ」シリーズで待望の復活を遂げる。

本商品は、劇中の特徴的なフォルムを新たな造形で再現しながら、全身約20箇所に可動機構を搭載。従来商品から可動域を大幅に向上させ、様々なポーズを再現することができる。

さらに胸部の象徴的な「スコアボード」は差し替え可能。付属パーツを組み替えることで劇中さながらの得点表示を楽しむことができ、「キャプテントンボーグ」ならではのギミックを存分に堪能できる。

また、ブルーを基調としたボディカラーやゴールドの装飾部分には、過去のキャンペーン品とから彩色箇所を追加し、劇中イメージに近い仕上がりを追求。約160mmサイズの存在感あるボディで、コレクションアイテムとしても高い満足感を実現している。

『ビーロボカブタック』ファン必携のアイテムとして、懐かしさと新しさを兼ね備えた「キャプテントンボーグ」を楽しんでみたい。







(C)東映