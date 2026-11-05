10月29日の店内放送を皮切りにスタートした、ローソンの「M!LKキャンペーン」。オリジナルグッズの販売や「M!LKくじ」、引用ポストキャンペーンなど、さまざまな企画が展開されている。今回はその中から、メンバーが考案した「オリジナルフード」をピックアップ。味はもちろん、ネーミングやビジュアルにも個性が光る4品を紹介する。

「からあげクン ケイジャンでイイじゃん味」(298円)

まずは、大人気のホットスナック「からあげクン」から、香辛料の風味が効いた「ケイジャンでイイじゃん味」が登場。ファンの間で「概念ちゃん」と呼ばれる公式キャラクターと、からあげクンが共演するパッケージにも注目。

チーズピザまん 〜チーズすぎて滅!〜(259円)

たっぷりのチーズソースとガーリック風味のピザソースをチーズ風味の生地で包んだ、チーズが主役のピザまん。M!LK仕様の敷紙もかわいい一品。

ソースが白イイじゃん シーフードオムライス(775円)

海鮮の旨みが感じられるクラムチャウダー風の白いソースに、海老とあさりを盛り付けたシーフードオムライス。M!LKコラボのハート型ピック付き。

や・み・つ・き コク旨ごま油の韓国のりおにぎり(181円)

牛肉だしの素をいれて炊いたごはんと韓国のりを組み合わせたおにぎり。パッケージには“概念ちゃん”がデザインされており、4種類展開。

※画像はすべてイメージです。

※なくなり次第終了となります。

※店舗・地域によって取り扱いのない場合があります。