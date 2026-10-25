大東建託は2026年10月21日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜秋田県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜秋田県版＞」を発表した。調査は2020年～2026年、秋田県在住の20歳以上の男女5,776人を対象に、インターネット調査で行われた。一部の自治体では回答者数が規定に満たない場合に2021年・2020年の回答を加えている。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜秋田県版＞

街の幸福度1位は五城目町、2年連続で首位

「街の幸福度(自治体)ランキング2026」の1位は南秋田郡五城目町。唯一、偏差値70台の評価を獲得し、2年連続で首位となった。2位は5年連続で秋田市。秋田市は「住みここち」でも1位の評価を得ている。3位は昨年の5位から順位を上げた大館市だった。

なお、五城目町は今年から2019年調査の回答を集計対象外としたことで、2021年・2020年の回答を加えても累計回答者数が規定の50人に満たなくなった。ただし、調査対象期間の見直しによって昨年までランキング対象だった自治体が対象外となることを考慮し、特例としてランキング対象となっている。

住み続けたい街1位は三種町、5年連続で首位

「住み続けたい街(自治体)ランキング2026」の1位は山本郡三種町。唯一、偏差値70台の評価を獲得し、5年連続で首位となった。2位はにかほ市、3位は秋田市だった。トップ8では潟上市が5位にランクイン。昨年は偏差値50未満のため順位が公表されていなかった。潟上市は「住みここち」では2位となっている。

秋田市は「住みここち」で1位、潟上市は2位

各種ランキングでは、秋田市が「住みここち」で1位、潟上市が2位となった。

なお、幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの各ランキングで「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、「住みここち」「住みたい」の順位は、ウェブサイトで発表している順位まで掲載し、それ以降は「-」と表示している。

幸福度1位の五城目町は、調査対象期間の見直しに伴う特例でランキング対象となっているため、「住み続けたい」「誇りがある」「愛着がある」は集計対象外となり、「-」と表記されている。