大東建託は2026年10月21日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜福島県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜福島県版＞」を発表した。調査は2020年～2026年、福島県在住の20歳以上の男女10,521人を対象に、インターネット調査で行われた。一部の自治体では回答者数が規定に満たない場合に2021年・2020年の回答を加えている。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜福島県版＞

街の幸福度1位は会津美里町、トップ10の6自治体が郡部の町・村

「街の幸福度(自治体)ランキング2026」の1位は大沼郡会津美里町。唯一、偏差値70台の評価を獲得した。2位は昨年から順位を上げた伊達郡桑折町、3位は石川郡石川町だった。

トップ10では、西白河郡西郷村が昨年から順位を上げて10位にランクイン。昨年は偏差値50未満のため順位が公表されていなかった。トップ10のうち6自治体を、郡部に属する町・村が占めた。

住み続けたい街1位は桑折町、2年連続で首位

「住み続けたい街(自治体)ランキング2026」の1位は伊達郡桑折町で、2年連続の首位となった。唯一、偏差値70台の評価を獲得しており、「住みここち」でも1位となっている。

2位は5年連続で須賀川市、3位は昨年の8位から順位を上げた河沼郡会津坂下町だった。トップ10では、西白河郡矢吹町が昨年の12位から4位へと順位を上げた。

会津若松市は「街に誇りがある」で2位

各種ランキングでは、会津若松市が「街に誇りがある」で2位となった。

なお、幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの各ランキングで「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、「住みここち」「住みたい」の順位は、ウェブサイトで発表している順位まで掲載し、それ以降は「-」と表示している。