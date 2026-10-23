大東建託は2026年10月21日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜北海道版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜北海道版＞」を発表した。調査は2020年～2026年、北海道在住の20歳以上の男女35,880人を対象にインターネットで行われた(一部の回答には2021年・2020年調査を使用している)。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜北海道版＞

街の幸福度1位は上川郡東神楽町、6年連続で首位

「街の幸福度(自治体)ランキング2026」の1位は、上川郡東神楽町。唯一偏差値80台の極めて高い評価を獲得し、6年連続で首位となった。2位は前年3位から順位を上げた勇払郡安平町、3位は上川郡東川町だった。

トップ10では、4位の二海郡八雲町、5位の札幌市手稲区、6位の上川郡美瑛町、10位の河西郡芽室町が前年から順位を上げた。八雲町は前年、偏差値が50未満だったため順位が公表されていなかった。札幌市手稲区は前年14位、美瑛町は26位、芽室町は30位からのランクアップとなった。

1位の東神楽町は、「住みここち」「街に誇りがある」で2位、「街に愛着がある」で3位、「住み続けたい」で4位と、複数の項目で高い評価を得ている。トップ3はいずれも郡部に属する町で、トップ10のうち6自治体も郡部の町だった。11位～20位では、芦別市が前年31位から11位へ大きく順位を上げたほか、茅部郡森町も前年23位から17位となり、トップ20入りした。

街の幸福度(駅)は上富良野が4年連続1位

「街の幸福度(駅)ランキング2026」の1位は、空知郡上富良野町に位置する上富良野で、4年連続の首位となった。2位は二海郡八雲町に位置する八雲で、前年21位から大幅に順位を上げた。3位は札幌市東区に位置する北13条東で、前年11位からランクアップした。

トップ10では、8位の錦岡が前年28位、9位の西線14条エリアが前年16位からそれぞれ順位を上げた。11位～20位では、大通エリアが前年36位から13位に上昇。近文(ちかぶみ)も20位に入り、トップ20入りを果たした。近文は前年、偏差値が50未満だったため順位が公表されていなかった。

1位の上富良野と2位の八雲は、いずれも郡部に属する町に位置する駅。トップ5の駅は偏差値70台、6位～20位の駅は偏差値60台と、いずれも高い評価を得ている。

住み続けたい街1位は札幌市厚別区

「住み続けたい街(自治体)ランキング2026」の1位は札幌市厚別区で、前年2位から順位を上げた。2位は前年6位から上昇した上川郡東川町、3位は2年連続で札幌市中央区となった。

トップ10では、札幌市手稲区が前年11位から7位に上昇し、トップ10入りした。トップ5には、「住みここち」や「街に愛着がある」でも上位に入る自治体がランクインした。「街に誇りがある」の上位にも同じ自治体が多く見られ、住み続けたいという気持ちは、街の住みここちや誇り、愛着と関係している傾向がうかがえる。

11位～20位では、北広島市が前年22位から17位、中川郡幕別町が前年21位から18位に順位を上げ、トップ20入りした。1位～14位の自治体は偏差値60台で、相対的に高い評価となっている。

住み続けたい街(駅)は緑が丘が2年連続1位

「住み続けたい街(駅)ランキング2026」の1位は、旭川市に位置する緑が丘で、2年連続の首位となった。緑が丘は「街に愛着がある」でも1位の評価を得ている。

2位は札幌市西区に位置する発寒、3位は中央図書館前エリアだった。中央図書館前エリアは、石山通・中央図書館前・電車事業所前・ロープウェイ入口の近接駅を統合したもの。

トップ10では、4位の新札幌エリアが前年12位、7位の学園前が16位、8位のすすきのエリアが25位からそれぞれ順位を上げた。トップ20では、芽室が14位に初登場した。前年は累計回答数が30人未満で、ランキングの集計対象外だった。さらに、札幌エリアは前年21位から11位、西線14条エリアは29位から13位、バスセンター前は31位から15位、手稲は23位から17位、厚別は39位から20位へと順位を上げた。

トップ20の駅は、いずれも偏差値60台で相対的に高い評価となっている。