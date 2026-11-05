スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ&フードは11月10日、スターバックスのペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス GRAB&GO」のホリデーシーズン限定パッケージを全国のセブン - イレブンで順次発売する。ラインアップは「ブリュード ブラック」「アロマ ラテ」「ホワイトモカ」の全3種類。

今回の限定パッケージは、ホリデーシーズンに訪れる穏やかなひとときや、人とのつながりから生まれる温かな気持ちを表現したもの。

赤や緑などのホリデーカラーを背景に、それぞれの商品が持つ豊かな味わいを包み込むようにリボンを配置。温かみのあるグリーンや華やかな赤のリボンで、贈り物を選ぶワクワク感や、明るく幸福感に満ちたホリデーシーズンの情景をイメージしたという。

「GRAB&GO」全3種類の味わい

「スターバックス GRAB&GO ブリュード ブラック」(237.6円)は、深煎りにしたコーヒー豆のコクと軽やかな飲み心地を調和させた、ブラック無糖コーヒー。いれたての味わいをイメージし、スターバックスらしい奥深さと、すっきりとした後味が特徴だという。

「スターバックス GRAB&GO アロマ ラテ」(248.4円)は、なめらかなミルクの風味と、深煎りコーヒーの奥深い香りや余韻を楽しめるアロマ ラテ。やわらかな甘さとクリーミーさを備えたミルクに、コーヒーの香り高さが広がるバランスのよい味わいに仕上げた。キャロットケーキと合わせると、スパイスの香りやクリームチーズの爽やかな酸味がラテのまろやかさを引き立てるという。

「スターバックス GRAB&GO ホワイトモカ」(248.4円)は、ホワイトチョコレートフレーバーのやわらかな風味と、なめらかなミルクの優しい甘さを重ねたホワイトモカ。深煎りコーヒーのコクも感じられる一品だという。ハム＆チーズクロワッサンと合わせると、ホワイトチョコレートの甘くクリーミーな風味と、ハムやチーズの塩味やコクが調和。香ばしいコーヒーの余韻も楽しめる。