乃木坂46賀喜遥香「アリエルも好きだし、プリンセスも好き！」ミュージカル観劇に誘いたい同期メンバーとは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月29日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いた“ハマっているもの”にまつわるメッセージを紹介しました。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「最近、私は劇団四季にハマり、いろんな公演を観ています。遥香先生は劇団四季を鑑賞されたことはありますか？ 今、個人的なおすすめの作品はミュージカル『リトルマーメイド』です。ワイヤーで吊るされながら歌うアリエルに注目して、目の前に広がる海の世界を客席で体感していただきたいです。劇団四季を観れば、日々の疲れもエネルギーチャージされること間違いなし！」賀喜：そうなんだ！ 私、劇団四季さんは観劇したことがないんですよね～。ミュージカル「リトルマーメイド」は、舞浜アンフィシアターにて来年まで上演されているんですけど……行きたい！ 劇団四季さんを観に舞浜に行こうかな（笑）？同期の柴田柚菜ちゃんは、ディズニー作品が大好きなんですよ。だから「一緒に行こう♪」って言ったら、行ってくれる気がする！ それに、乃木坂46でもミュージカルをやっているメンバーがいるから、そういう子も誘ったら一緒に来てくれるかもしれないし、私がアニメ好きだから、いつもアニメの話ばかりしちゃうけど、ミュージカル好きな子もいるかもしれないし、聞いてみようかな？ずっと気になっていたんですよ。私は海が好きだし、アリエルも好きだし、プリンセスも好きだから、一度行ってみようかな♪ やりたいことリストのなかに「劇団四季を観る」って入れよう！ ありがとうございます！ 素敵な趣味ですね～。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info