岡田准一がMCを務める日本テレビ系クイズバラエティ特番『THE FLOOR』(28日19:00～)の挑戦者第1弾として、12人が発表された。優勝賞金1000万円を懸け、総勢32人の芸能人が陣地を奪い合う前代未聞のクイズバトルが日本で幕を開ける。

この番組は世界各国で制作されている人気フォーマットで、巨大LEDフロア上で展開される陣取りクイズバトルが特徴。挑戦者たちは自ら選んだ得意ジャンルを武器に、1対1の画像クイズ対決で相手の陣地を奪いながらフロアの制覇を目指す。

今回発表された挑戦者は、宇梶剛士、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、尾上右近、片寄涼太(GENERATIONS)、河合郁人、草刈民代、小手伸也、陣(THE RAMPAGE)、曽野舜太(M!LK)、横尾渉(Kis-My-Ft2)。

それぞれが得意ジャンルを選び、32マスに区切られた巨大LEDフロアで対戦。隣接する相手を指名して1対1の画像クイズ対決を行い、勝者は相手の陣地を奪ってフロアを拡大する。敗者はその場で脱落するというサバイバル形式だ。

収録では想像を超える逆転劇も続出。世界各国でこのフォーマットを制作しているオランダチームも現場を視察し、日本版の白熱した展開に「Amazing!」と絶賛する場面もあったという。

なお、今回発表された12人に加え、残りの挑戦者は後日第2弾として発表予定。アスリートや芸人、インフルエンサーなど各界から豪華メンバーが参戦する。