いま最も推されているアニメは『ハイキュー!!』、ゲームは『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』――通信カラオケ・JOYSOUNDを展開するエクシングは4日、「いい推しの日」に合わせ、1,414人へのアンケートをもとにした「推し活リアル2026～アニメ・ゲーム編～」を発表。キャラクター、声優の人気ランキングや、カラオケで盛り上がるアニソンの調査結果も明らかになった。

アニメ1位は『ハイキュー!!』、ゲームは『プロセカ』

今回の調査は、JOYSOUNDユーザーをはじめとする1,414人を対象に、9月8日から10月12日まで実施したWEBアンケートの結果を集計したもの。「いま最も推されている」アニメやゲーム、キャラクター、声優のランキングに加え、カラオケで盛り上がるアニメソングについても、ファンからの推薦コメントを集めた。

アニメ部門で1位に選ばれたのは『ハイキュー!!』。「全員が主人公って感じがして、嫌いになれるキャラがいない!」という声も寄せられ、敵味方を問わず一人ひとりの情熱や生き様が描かれる群像劇が支持を集めた。

2位には『僕のヒーローアカデミア』、3位には『ジョジョの奇妙な冒険』がランクイン。キャラクターたちの葛藤や成長、心に響く名言が、自分自身の勇気や活力になるという共感を呼ぶ作品が上位を占めた。

一方、ゲーム部門の1位は『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』。「何よりもキャラクターとイベントの設定が好き」というコメントも寄せられ、音楽ゲームとしての楽しさだけでなく、緻密なシナリオや登場人物の魅力が支持された。

2位は『ディズニー ツイステッドワンダーランド』、3位は『スプラトゥーン』。ゲーム性の高さに加え、作品独自の世界観やストーリーも、ファンの心をつかむ要素となっている。

キャラクター1位は『超かぐや姫!』酒寄彩葉

キャラクター部門では、『超かぐや姫!』の酒寄彩葉が1位を獲得した。

愛らしい一面とギャップがファンの心をつかみ、「普段は頑固なのに、お願いされると許可しちゃう」という声も寄せられた。

2位には天馬司、3位には神代類がランクイン。いずれも『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』のキャラクターで、同作からは上位に多数のキャラクターが選ばれた。

ファンからは、仲間思いな姿勢や完璧すぎないキャラクター性、個性が光るお茶目な一面など、内面の魅力に対する熱いコメントが目立ったという。

男性声優1位は宮野真守、女性声優は早見沙織

声優部門では、男性の1位に宮野真守が選ばれた。

確かな演技力と親しみやすいキャラクター性のギャップが支持され、「ボケと真面目なところの温度差を体験してほしい」というファンからの声も。2位には石田彰、3位には津田健次郎がランクインした。

女性声優部門の1位は早見沙織。「透明感があり、柔らかな声質とエモい演技が上手い」と評価されるなど、心に染みわたる表現力が支持を集めた。

2位は花澤香菜、3位は悠木碧。幅広い役柄を演じ分け、作品の世界へ引き込む表現力を持つ声優陣が上位に名を連ねた。

「ライラック」「ひとりごつ」など推しアニソン特集も

さらにJOYSOUNDでは、ランキングと連動し、カラオケで盛り上がるアニメソングを紹介する「みんなの推しアニソン」特集も公開した。

「イントロで盛り上がるアニソン」には、「Alright!ハートキャッチプリキュア!」などが選出。ファンからは、同曲のイントロが好きすぎてスマートフォンの充電開始音に設定しているという声も寄せられた。

「アニメに詳しくない人がいるカラオケでも歌えるアニソン」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」や米津玄師の「ピースサイン」など、幅広い層に知られるヒット曲が選ばれた。

また、「カラオケで最後に歌うアニソン」には「God knows...」「創聖のアクエリオン」などの定番曲に加え、アニメ『ちいかわ』の「ひとりごつ」も登場。残り時間が短くても、最後を穏やかな雰囲気で締めくくれる一曲として挙げられている。

「コーレスで盛り上がるアニソン」には、「おジャ魔女カーニバル!!」や「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」などが選ばれ、歌う人だけでなく、その場にいる全員で楽しめる楽曲が集まった。