セブン - イレブンは11月2日から、対象商品を合計15,000円分以上購入した人を対象に、500円分の「Visa eギフト」をプレゼントする「バニラVisa/Visa eギフトキャンペーン」を全国の店舗で実施する。購入期間は11月15日まで、登録期間は11月16日まで。

バニラVisa/Visa eギフトキャンペーン

対象商品15,000円分以上の購入で500円分をプレゼント

同キャンペーンは、期間中に対象商品を合計15,000円分以上購入し、特設サイトで登録した人全員に、500円分の「Visa eギフト」をプレゼントするもの。特典の配信は1ユーザーにつき1回までとなる。

対象商品は、500円から20,000円までの「Visa eギフト(スマホプリペイド)」、3,000円から10,000円までの「バニラVisaギフトカード」、3,220円・5,220円・10,220円の「ミニ封筒付きVisa eギフト」の3種類。

左: Visa eギフト(スマホプリペイド)/中: バニラVisaギフトカード/右: ミニ封筒付きVisa eギフト

購入期間は11月2日から11月15日までの14日間。登録期間は11月2日から11月16日までの15日間で、複数枚の登録が可能。ただし、特典の配信は1ユーザーにつき1回までとなる。プレゼントされる「Visa eギフト」は、ネット利用専用のVisaデジタルギフト。オンラインのVisa加盟店で、ショッピングやゲームなどの支払いに利用できる。

登録方法

キャンペーンへの登録は、特設サイトでメールアドレスと電話番号を入力するところから始める。登録したメールアドレス宛てに登録用URLが届き、電話番号宛てにはSMSで認証番号が送られる。その後、登録用URLのサイト内で認証番号、カード番号、アンケートを入力。登録期間終了後、500円分の「Visa eギフト」のURLが記載されたメールが届く。

キャンペーンの詳細は特設サイトで確認できる。