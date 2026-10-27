ビザ・ワールドワイド・ジャパンは10月24日、「Visa × 2026 MAMA AWARDS ご招待キャンペーン」を開始した。

Visa × 2026 MAMA AWARDS ご招待キャンペーン

対象のVisaカードによるタッチ決済を利用した人の中から抽選で合計ペア265組530名を、11月20日・21日に京セラドーム大阪で開催される「2026 MAMA AWARDS」に招待する。キャンペーン期間は10月24日～10月31日23:59。

応募方法は、Visa割アカウントを作成、または既存のVisa割アカウントにログインし、Visa割の特典ページから応募フォームへアクセス。対象となるVisaカードを登録してキャンペーン期間中にエントリーし、登録したVisaカードによるVisaのタッチ決済を累計4,000円(税込)以上利用することが条件となる。

1回1,000円(税込)以上の対象利用ごとに、プラスチックカードによるVisaのタッチ決済では1口、スマートフォンなどのモバイル端末によるVisaのタッチ決済では2口の抽選口数が付与される。抽選口数は対象利用の回数に応じて累積され、上限はない。

キャンペーンの詳細、応募条件、対象カードおよび注意事項等はキャンペーンサイトで確認できる。