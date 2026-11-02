セブン‐イレブン・ジャパンは11月1日から、アプリ会員を対象とした限定キャンペーン「買うほどランクアップチャレンジ」を実施している。

買うほどランクアップチャレンジ

買い物金額に応じて会員ランクがアップ

実施期間は11月1日～11月30日。期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して買い物をすると、累計金額(税抜)に応じて会員ランクがアップする。ブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの4つのランクごとに、2つの抽選チャンスを用意している。

各ランク達成でクーポンまたはセブンマイル1マイルが当たる抽選に参加でき、さらに、人気商品無料クーポンや豪華景品が当たる抽選にも参加できる。また、シルバーランク以上を達成すると、最終ランクに応じて翌月の買い物でのセブンマイル付与率がアップ。ランクが上がるほど、よりオトクに買い物を楽しめる。

抽選参加期間は12月5日23時59分まで。ランク別のクーポン抽選で当たるクーポンの利用期限は12月7日までとなる。なお、景品抽選で当たる「選べる！人気商品無料クーポン」の引換期限は2027年1月31日まで。

各ランクの特典

ブロンズランクの達成条件は、累計買い物金額2,000円(税抜)。特典として、選べる人気商品無料クーポン1枚が合計10万名に当たる。

また、クーポン抽選では、1等「しあわせ食感」のロゴが入った対象のオリジナルスイーツいずれか1品に使える30円引きクーポン1枚、2等「セブンマイル1マイル」が当たる。

ブロンズ 特典

シルバーランクの達成条件は、累計買い物金額5,000円(税抜)。特典として、選べる人気商品無料クーポン×3枚が合計1万名に当たる。また、クーポン抽選では、1等として「しあわせ食感」のロゴが入った対象のオリジナルスイーツいずれか1品に使える50円引きクーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。さらに、シルバーランク達成者は、翌月のセブンマイル付与率が実質1.1倍(付与上限1,000マイル)となる。

シルバー 特典

ゴールドランクの達成条件は、累計買い物金額15,000円(税抜)。景品特典として、「JTBトラベルギフト25,000円分」が合計50名に当たる。クーポン抽選では、1等として対象のオリジナルパンいずれか1品に使える半額クーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。翌月のセブンマイル付与率は実質1.3倍(付与上限1,000マイル)となる。

ゴールド 特典

プラチナランクの達成条件は、累計買い物金額25,000円(税抜)。景品特典として、「JTBトラベルギフト50,000円分」が合計50名に当たる。また、クーポン抽選では、1等として対象のオリジナルパンいずれか1品に使える無料クーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。翌月のセブンマイル付与率は実質1.5倍となる(付与上限1,000マイル)。さらにプラチナ会員にはプラチナ達成記念壁紙をプレゼントする。

プラチナ 特典

抽選参加方法、注意事項、その他キャンペーン詳細は同社HPで確認できる。