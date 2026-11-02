







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障に苦しみほとんど稼働できなかった投手がいる。リリーフ右腕のベン・カスペリアス投手もその一人だが、米メディア『ドジャースネイション』は、場合によっては放出可能性もゼロではないと懸念を示している。



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カスぺリアスは昨季、先発、リリーフとして46試合に登板するなどブルペンを支えた。今季は更なる活躍が期待されていたが、右肩炎症を理由に4月上旬に負傷者リスト（IL）入りすると、メジャー復帰できないままシーズン終了を迎えている。



同メディアは「ドジャースは今オフ、主力級の選手を巡る大型トレードから小規模なトレードまで様々な取引に動く可能性があり、FA選手の獲得も進めるとみられる。必要な枠を確保するため、戦力として価値があると評価している選手についても難しい決断を迫られることになるだろう」としつつ、カスぺリアスを含めた6名に注目。



カスぺリアスについては、「DFAとなる可能性は低いものの、肩の故障で離脱するまでにメジャーで4回2/3を投げ、防御率9.64という成績に終わったことを考えれば、仮にそうなったとしてもそれほど驚くべきことではないだろう。3Aでも12登板で防御率7.84と苦しんだ。ドジャースが彼の健康状態や今後のパフォーマンスに明るい見通しを持てないのであれば、DFAとするか、トレードで放出する可能性がある」と記している。











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