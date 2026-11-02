「日本のスーパースター」村上宗隆、今オフ延長契約の候補に！？　年俸の…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、今オフに契約延長を結ぶ可能性のある3選手の1人に挙げられたと、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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同メディアのサム・フェイレン記者は、ホワイトソックスの今季を「84勝を挙げる驚きのシーズンを送り、ポストシーズンに進出して、2005年以来となるプレーオフのシリーズ突破を果たした」と振り返った。



村上は現在、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を結んでいる。



同メディアによると「クリス・ゲッツGMはすでに村上の契約延長への関心を認めている」という。



焦点となるのは評価の見極めだ。











同メディアは「ホワイトソックスが答えを出さなければならない主な問題は、村上の前半戦の成功が長期的に持続可能だと考えるかどうか、そして彼を引き留めるための適正な価格はいくらかということだ」としている。



さらに同メディアは「村上がすぐに球界トップクラスの一塁手並みの報酬を得られるとは、まだ感じられない」と分析。



その一方で「ある時点で、この日本のスーパースターにとっては、2027年に自分自身に賭け、カイル・シュワーバーやピート・アロンソに匹敵する超大型契約を勝ち取りにいく方が価値が出てくる」との見方も示した。



果たしてホワイトソックスと村上の双方が納得できる条件を見いだせるのか。



同メディアは「折り合いをつけられるかどうかが重要」と締めくくっている。



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