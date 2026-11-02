「球界屈指の強肩の持ち主」鈴木誠也、FA注目選手ランキングで堂々5位！　…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、1日（日本時間2日）に発表された今オフのフリーエージェント（FA）注目選手ランキングで5位に選ばれた。打撃と守備の両面で高く評価されていると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同メディアのマーク・フェインサンド記者は、今オフに注目すべきFA選手トップ30を発表した。



1位はタリク・スクーバル投手、2位はマイケル・キング投手、3位はフレディ・ペラルタ投手、4位は佐藤輝明内野手で、鈴木はそれに続く5位だ。



鈴木は今季、カブスで143試合に出場し、26本塁打、86打点、OPS.841をマーク。



同メディアによると「鈴木は今季、bWAR（5.1）とfWAR（4.6）の両方でキャリア最高を更新した」という。



守備面での評価も高い。



同メディアは「右翼手の鈴木は、OAA（平均を上回って奪ったアウト数）が5で、88パーセンタイルにランクした。さらに球界屈指の強肩の持ち主でもある」と評している。











その上で「打撃に加えて、守備でも多大な価値をもたらしている」と言及。



攻守両面での貢献が、今回のランキングにも反映された形だ。



気になるのは今後の契約の行方である。



同メディアは「外野手のFA市場が比較的手薄であることを踏まえれば、鈴木は4年または5年契約でかなりうまくいく可能性がある」と分析している。



一方、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』は、米メディア『ジ・アスレチック』のパトリック・ムーニー記者の報道として、鈴木への関心はカブスの許容範囲を超える見込みだと伝えた。



同じく米メディア『ジ・アスレチック』のジム・ボウデン記者が、5年総額1億2000万ドル（約189億6000万円）の契約を予想していることも紹介している。



有力な外野手が少ない今オフの市場において、鈴木は上位の選択肢の一人だ。



カブス残留か、それとも新天地か、その去就が注目される。



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