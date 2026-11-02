「すでにロースターから外されている」菅野智之がFAで退団へ！？　40人枠…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する37歳の菅野智之投手が、フリーエージェント（FA）となる選手としてすでにチームの40人枠から外れたと、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアのローラ・ランバート記者は、ロッキーズのロースター上では「退団予定の4人のFA選手は、すでにロースターから外されている」と伝えた。



その4人とは、カイル・フリーランド投手、ホセ・キンタナ投手、ジョーダン・ロマノ投手、そして菅野だという。



一方で、ロッキーズは早くもロースター編成の難題に直面している。



60日間の故障者リスト（IL）から選手を移す期限は2日（日本時間3日）だが、問題は40人枠に空きがないことだ。



同メディアは「MLB.comの現在のロースター一覧によると、40人枠は満員である。



そのため、全員をそのまま復帰させることはできない」と指摘している。



菅野ら4人が抜けたことで枠に余裕が生まれたようにも見えるが、同メディアは「当初は枠が空くと思われたが、現在のロースターはそうなっていない」と説明した。











60日間ILに入っているのは、クリス・ブライアント選手、チェイス・ドーランダー投手、マケード・ブラウン投手、ピアソン・オール投手、RJ・ペティット投手、ウェリントン・エレーラ投手の6人で、ドーランダーは6月に肘の手術を受け、2027年の復帰を目指している。



中でも懸案はブライアントである。



同メディアによると、ブライアントが最後に試合に出場したのは2025年4月12日で、「2027年シーズンが始まる頃には、2年近くになる」という。



腰椎の変性椎間板疾患に苦しむ34歳には、1億8200万ドル（約287億6000万円）契約のうち5400万ドル（約85億3000万円）が残り、契約期間もまだ2年ある。



さらにロッキーズは、今月後半に行われるルール5ドラフトに向けて、プロテクトする有望株も決めなければならない。



そんな中でロッキーズを離れることになった菅野の新天地がどこになるのか、今後の動向が注目される。



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