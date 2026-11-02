「法外な代償だ」ドジャース・佐々木朗希、まさかのトレード放出が現実的…

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ロサンゼルス・ドジャースが、ロサンゼルス・エンゼルスのザック・ネト内野手をトレードで獲得する案が浮上している。若返りという点で理想的な補強候補とされ、交換条件として佐々木朗希投手の名前が挙げられた。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が11月1日（日本時間2日）に言及した。



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ネトは過去3シーズンすべてで5.0以上のbWARを記録。三振率が30.5％という課題はあるものの、遊撃手として高水準の打撃力を持ち、通算DRS35を記録する守備力も評価されている。



ただし最大の障害はトレード条件だ。エンゼルスは同地区のドジャースとの取引に積極的ではないとみられ、新オーナーのスタン・クロエンケ氏の体制でもその姿勢が変わるとは限らない。



さらに、もしエンゼルス側がトレードを検討するとしても、要求する見返りとしてジャスティン・ロブレスキ投手、ダルトン・ラッシング捕手、佐々木らを挙げると見られている。



急浮上したネトのトレード案について、グリック氏は「これはドジャースにとって支払えない額ではないが、まもなく高額な契約延長が必要となり、かつチーム編成にシームレスに溶け込むとは限らない選手にとっては法外な代償だ」と言及した。



佐々木は今季、シーズン後半から調子を上げてきたが、先発ローテーションを勝ち取るまでには至っていない。もしトレード放出となれば衝撃が走るが、今はネトの獲得の方がドジャースにとっては嬉しい補強となるかもしれない。











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