ENEOSは11月2日、ENEOS公式アプリで初めてマイカー登録した人を対象に、先着30万人へ200円相当の「えらべるPay」をプレゼントする「はじめてのマイカー登録 WINTERキャンペーン」を実施すると発表した。キャンペーン期間は11月4日10時から2027年1月31日23時59分まで。

ENEOS公式アプリ はじめてのマイカー登録 WINTERキャンペーン

同社は8月5日～9月30日にも同様のキャンペーンを実施しており、その際は先着20万人が対象だった。今回はプレゼントの金額を据え置きながら、対象人数を10万人増やしている。

車検証の二次元コードを読み取って登録、専用サイトから応募

キャンペーンへの参加には、ENEOS公式アプリをダウンロードし、アプリ内の「マイカーページ」からマイカー登録を行う必要がある。車検証の二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ることで車両情報を登録でき、登録にかかる時間は最短10秒という。

マイカー登録後、キャンペーン特設サイトの応募フォームにENEOS公式アプリの会員IDを入力してエントリーすると、先着30万人に200円相当の「えらべるPay」がプレゼントされる。アプリ内から特設サイトに移動した場合は、一部の端末を除いて会員IDが自動連携される。

応募は1人1回限りで、過去に一度でもマイカー登録をしたことがある場合、法人の利用の場合、レンタカー・カーシェアリングなど自家用車以外の登録の場合は対象外。先着順は有効なエントリーが成立した順に判定され、応募数が30万人に達した場合は、期間中でも終了する可能性がある。

当選者への連絡は2027年2月中を予定しており、ENEOS公式アプリの「あなたに」欄で通知される。「えらべるPay」は交換する商品によって1ポイントが1円相当にならない場合がある。

編集部メモ

ENEOS公式アプリは、給油時の注文・決済やクーポンの利用、愛車の管理などに対応するスマートフォンアプリ。あらかじめ油種や給油量を登録しておくと、給油時の操作を簡略化でき、決済サービス「モバイルEneKey」を連携すれば、アプリの二次元コードで支払いを済ませられる（モバイルEneKeyによる決済には事前登録が必要）。よく利用するサービスステーションをフォローすると、給油や洗車、オイル交換などの割引クーポンを受け取れるが、クーポンの配信内容や有無は店舗によって異なる。Vポイント・dポイント・楽天ポイントとの連携にも対応している。

アプリ内の「マイカーページ」では、トップページに愛車の写真を設定できるほか、給油履歴の確認や燃費管理、車検・オイル交換などのメンテナンス時期の確認、車両の現在の相場価格の確認などが可能。ロードサービスや保険会社などの連絡先を登録・管理する「連絡先メモ機能」も備えており、故障や浸水といった緊急時に必要な連絡先を確認できる。

ENEOS公式アプリの会員数は、2026年9月末時点で2,200万人を突破している。ENEOSは今回のキャンペーンを通じて「マイカーページ」の利用を促進するとともに、今後も給油やカーメンテナンスを支援するアプリとして機能を拡充する方針だ。