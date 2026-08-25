タニタは、TVアニメ『カードキャプターさくら』とコラボレーションした商品を発売する。タニタオンラインショップでの予約限定販売となり、8月25日から予約受付を開始。予約受付は9月18日15時までで、商品の発送は2027年1月下旬以降を予定している。

今回発売されるのは、主人公・木之本桜が音声でナビゲーションする通信機能付き音声体組成計、メッセージや楽曲で時間を知らせる音声タイマー、作品の世界観をデザインしたデジタルクッキングスケールの3商品。

木之本桜の音声で健康づくりをサポート

「BC-204L カードキャプターさくらモデル」(24,750円)は、『カードキャプターさくら クリアカード編』とコラボレーションした通信機能付き音声体組成計。木之本桜(CV：丹下桜)が初期設定や計測手順を案内するほか、計測結果に応じた励ましのメッセージで毎日の健康づくりを応援する。

1週間以上、2週間以上など、連続して計測した日数に応じて異なるメッセージが流れる仕様も採用。Bluetooth通信に対応し、計測データはスマートフォンアプリ「TANITA Record」および「ヘルスプラネット」で数値やグラフとして確認できる。

本体には魔法陣のイラストを全体に配置し、背面には作品タイトルとさくら色のグラデーションをデザインしている。

「封印解除(レリーズ)ー！」の音声が流れるタイマー

「TD-436 カードキャプターさくらモデル」(4,950円)も、『クリアカード編』とのコラボレーション商品。本商品のために新たに収録した木之本桜のメッセージや楽曲で、設定時間の終了を知らせる。

起動時には「さくらと一緒に、『封印解除(レリーズ)』ー！」というおなじみのフレーズが流れるほか、劇中の名台詞「絶対大丈夫だよ」をスペシャル音として収録。勉強中の気分転換など、好きなタイミングで再生できる。

アラーム音は、『クリアカード編』のオープニングテーマ「CLEAR」や、「タイマー終了です。やりきりましたね！」というメッセージなど、全5種類から選択可能。本体には、オープニングに登場するバトルコスチューム姿の木之本桜を全面にデザインしている。

クロウカードブックをデザインしたクッキングスケール

「KJ-212 カードキャプターさくらモデル」(4,400円)は、『クロウカード編』とコラボレーションしたデジタルクッキングスケール。計量皿に、劇中のキーアイテムであるクロウカードブックと封印の杖をデザインしている。

最大計量は2kg。お菓子やパンづくりにも便利な、0.1gから計量できる「微量モード」を搭載する。計量皿には取り外して洗えるシリコーンカバーが付属し、デザインを保護しながら衛生的に使用できる。

さらに、『カードキャプターさくら』をイメージしたお弁当2種のレシピカードも付属する。

タニタ食堂本店でコラボ弁当を数量限定販売

コラボレーションを記念し、東京都豊島区のタニタ食堂本店では、『カードキャプターさくら』をイメージしたお弁当2種類を数量限定で販売する。事前予約制で、9月14日14時から特設ページで予約を受け付ける。

「さくらちゃんのオムライス クリーミー豆乳トマトソースのお弁当」(1,560円)は、木之本桜の兄・木之本桃矢の得意料理として作中に登場するオムライスを、タニタ食堂風にアレンジしたもの。

「小狼くんの特製彩り中華丼弁当」(1,560円)は、香港出身のキャラクター・李小狼をイメージし、タニタ食堂の中華メニューをアレンジしている。

いずれも、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取目標量の3分の1にあたる120g以上の野菜を使用。お弁当1つの購入につき、クロウカードをモチーフにしたオリジナルデザインのイラストカード1枚が付属する。

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