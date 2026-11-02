BE:FIRST、新アルバム『BE:4U』リード曲「NOW U KNOW」MV公開

BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年11月3日（火）発売のニューアルバム『BE:4U』のリード曲「NOW U KNOW」を、11月2日（月）に先行配信。あわせてMusic Videoも公開した。

BE:FIRSTのデビュー5周年記念日である11月3日（火）にリリースする、前作から約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『BE:4U』。ユニット曲を含む全13曲を収録し、MANATOが制作に携わったリード曲「NOW U KNOW」をはじめ、SHUNTO・MANATO・JUNONによる「Diva」、SOTA・RYUHEI・LEOによる「#Conbini」のユニット曲2曲、世界的音楽プロデューサー・Shintaro YasudaとMANATO・JUNON・LEOが制作に参加した「for you」など、新録曲全てにメンバーがクレジットイン。メンバーそれぞれのクリエイティビティを存分に堪能できる作品となっている。

先行配信されたリード曲「NOW U KNOW」は、BE:FIRSTのメジャーデビュー5周年という節目にふさわしいHIP HOPナンバー。5年間の集大成であると同時に、次のステージへ向けたBE:FIRSTの決意を力強く示す、エネルギッシュなHIP HOPアンセムに仕上がっている。

11月2日に自身のYouTubeチャンネルに”NOW U KNOW” STATION が開設され、Music VideoとOfficial Audioを公開中。Music Videoでは、ストリートからスターダムへ駆け上がる物語を通して、BE:FIRSTの揺るぎない自信と、その根底にある音楽への純粋な衝動が描かれている。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

「NOW U KNOW」

配信中

https://befirst.lnk.to/BE4U_STRDL

BE:FIRST

4th Album『BE:4U』

2026年11月3日（火）発売

特設サイト：https://befirst-sp.com/BE4U/

ご予約・ご購入はこちら：https://befirst.lnk.to/BE4U

CD収録内容（全品番共通）

01. NOW U KNOW

02. BE:FIRST ALL DAY

03. Exercise

04. Why, Why

05. Diva

06. #Conbini

07. Its not a bad life ＜映画『RYUJI 竜二』主題歌＞

08. Rondo

09. for you

10. Missing

11. H.A.R.E. ＜サントリー生ビール タイアップソング＞

12. 街灯 ＜ファミリーマートクリスマスタイアップソング＞

13. Mainstream -2026 ver.-

＜ツアー情報＞

『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/

2027年1月11日（月・祝）【東京】東京ドーム

2027年1月12日（火）【東京】東京ドーム

2027年1月16日（土）【大阪】京セラドーム大阪 ※追加公演

2027年1月17日（日）【大阪】京セラドーム大阪 ※追加公演

2027年2月13日（土）【福岡】みずほPayPayドーム福岡

2027年2月14日（日）【福岡】みずほPayPayドーム福岡

2027年3月6日（土）【埼玉】ベルーナドーム

2027年3月7日（日）【埼玉】ベルーナドーム

2027年春【愛知】バンテリンドームナゴヤ ※追加公演

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

Official Website：https://befirst.tokyo/