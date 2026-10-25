BE:FIRST、バンコクからNYへ──世界4都市5公演を完走、グローバルEP全曲を披露

6人組ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』を完走した。

【ライブ写真ギャラリー】『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』NY公演

9月25日のタイ・バンコク公演を皮切りに、台湾・台北、フィリピン・マニラを巡り、最終地となったアメリカ・ニューヨークでは10月22日にRacket NYC、23日にGramercy Theatreで公演を開催。アジアから北米へと続いた4都市5公演のショーケースを締めくくった。

今回のショーケースは、9月18日にリリースされた初のグローバルEP『WATCH ME』を携えたもの。BE:FIRSTのUSデビュー作となった同EPは、米Billboardのメインアルバムチャート「Billboard 200」で130位を記録。米ラッパーのBIAを迎えた「WATCH ME feat. BIA」や、Flo Milli、ATL Jacobが参加した「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」など、収録された全5曲がセットリストに組み込まれた。

公表されたセットリストでは、「WATCH ME feat. BIA」をオープニングに、「Boom Boom Back」「Mainstream」「Bye-Good-Bye」といった代表曲から、2026年にリリースされた「Missing」「Rondo」まで、キャリアを横断する楽曲を披露。「夢中」「Blissful」「I Want You Back」なども盛り込み、ラストを「BE:FIRST ALL DAY」で締めくくる全23曲のステージを展開した。

2025年にはアジア、ヨーロッパ、北米の12都市を巡る初のワールドツアーを開催し、今年5月には初の単独スタジアムライブで約10万人を動員したBE:FIRST。今回のショーケースでは、USデビュー作の楽曲と日本で積み重ねてきたレパートリーを一つのステージに集約し、現在の音楽性を海外のオーディエンスに届けた。

デビュー5周年を迎える11月3日には、4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースする。同作には「BE:FIRST ALL DAY」「Missing」をはじめ、「Mainstream」の2026年バージョンなど全13曲を収録。さらに2027年1月からは、自身最大規模となるドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催する。東京、大阪、福岡、埼玉、愛知の5都市を巡る予定で、10月24日には京セラドーム大阪での2公演追加も発表された。

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』

2026年9月25日（金）タイ・バンコク／Samyan Mitrtown Hall

2026年9月27日（日）台湾・台北／Legacy TERA

2026年10月3日（土）フィリピン・マニラ／New Frontier Theater

2026年10月22日（木）アメリカ・ニューヨーク／Racket NYC

2026年10月23日（金）アメリカ・ニューヨーク／Gramercy Theatre

公式サイト：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

セットリスト

01. WATCH ME feat. BIA

02. Boom Boom Back

03. GRIT

04. CAGLIOSTRO

05. Dont Wake Me Up

06. Missing

07. PAPER SCARS

08. Secret Garden

09. Grow Up

10. Sapphire

11. SOS

12. Stare In Wonder

13. Rondo

14. Masterplan

15. Mainstream

16. DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob

17. Sailing

18. 夢中

19. Blissful

20. Bye-Good-Bye

21. I Want You Back

22. BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob

23. BE:FIRST ALL DAY

セットリストプレイリスト：https://befirst.lnk.to/WORLDSHOWCASE2026_SETLIST

BE:FIRST

4thアルバム『BE:4U』

2026年11月3日（火）発売

レーベル：B-ME

全13曲収録。通常盤CD：3,410円（税込）、MV盤：5,610円（税込）、LIVE盤：10,450円（税込）。ほかBMSG MUSIC SHOP限定盤あり。

特設サイト：https://befirst-sp.com/BE4U/

『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』

2027年1月11日（月・祝）東京・東京ドーム

2027年1月12日（火）東京・東京ドーム

2027年1月16日（土）大阪・京セラドーム大阪 ※追加公演

2027年1月17日（日）大阪・京セラドーム大阪 ※追加公演

2027年2月13日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

2027年2月14日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

2027年3月6日（土）埼玉・ベルーナドーム

2027年3月7日（日）埼玉・ベルーナドーム

2027年春 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ ※追加公演、日程未発表

公式サイト：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/