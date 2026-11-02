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読売ジャイアンツの田中将大投手が1日、自身のインスタグラムを更新。イチゴのケーキを手にした写真を添えて、38歳の誕生日を迎えたことを報告した。







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投稿では「38歳になりました」と報告し、「今年も家族に誕生日を祝ってもらいました」とつづった。最後は「良い1年にしたいと思います！」と新たな1年への意気込みを記した。



田中投手は駒大苫小牧高から2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。2013年には28試合に登板して24勝0敗の成績を残した。



2014年から2020年まではニューヨーク・ヤンキースでプレー。2021年に楽天へ復帰し、2025年から巨人に在籍している。移籍1年目の2025年には、日米通算200勝を達成した。



加入2年目の今季は13試合に先発し、4勝4敗、防御率3.42。NPB通算126勝、メジャー通算78勝で、日米通算の勝利数は204勝となった。



38歳のベテラン右腕は、松井秀喜新監督のもとで来季を迎える。





























【投稿】38歳の誕生日を報告…！巨人・田中将大が家族に祝ってもらったケーキを公開した投稿がこちら



田中将大投手の公式インスタグラムより





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【了】