







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、左膝や右腕など複数箇所に問題を抱えていた。それでも試合に出場し続け、最終的に負傷者リスト（IL）入りにまでなってしまったことについて、アンドリュー・フリードマン編成本部長が不満を示した。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のジェイコブ・マコフスカイ記者が10月28日（日本時間29日）に報じている。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



二刀流で開幕を迎えた大谷だったが、左膝の痛みによって7月3日（同4日）を最後にマウンドから遠ざかっている。



その後は打者に専念することになったが、徐々に打撃成績は低下し、右腕や首にも違和感が生じて深刻な不振に陥った。強行出場を続けた結果、最終的にIL入りを余儀なくされた。



出場を続けた大谷についてフリードマン編成本部長は「彼自身は、チームを助ける最善の方法はフィールドに出てプレーすることだと考えていたと思うし、その姿勢は尊重する」と語った。



しかし、続けて「我々が密接に連携し、情報を共有し合うことは重要になるだろう。双方向のコミュニケーションは素晴らしいものだった。ただ、彼が自分の体調を正確に、完全に共有することに関しては、それほど素晴らしいとは言えないかもしれない」と言及した。



大谷は責任感の強さから、多少無理をしても試合に出場する姿勢を見せてきた。しかし、それで今季のように不振や離脱という結果になっては本末転倒のため、来季は適切なコンディション管理を球団とともに徹底してほしい。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】