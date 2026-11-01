







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、9名の選手がFAになる見込みとなっている。その中には、35歳のベテランであるキケ・ヘルナンデス内野手も含まれているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、呼び戻さずに決別する選択肢もあるのではと言及している。



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キケは複数ポジションを守れるユーティリティ性や勝負強い打撃でチームに貢献してきた選手だが、近年は故障の影響などから出場機会が減少している。



同メディアは「スポットラックによると、キケの予想契約額は1年150万ドルとなっている。ドジャースは再契約したとしてもリスクはほとんどないだろうが、それでも今オフこそ両者が袂を分かつべき時のように思える。チームは今オフ、MLBでも屈指の高齢化が進んだロースターに若い戦力を加える方法を模索することになる。35歳の彼と再契約することは、若返りの方針に逆行するだろう」と指摘。



続けて、「実際、彼自身もチームがナリーグ優勝決定シリーズで敗退した後、自らの置かれた状況を察していたようだ」としつつ、「もう一度、優勝を目指して挑戦したいという気持ちは強い。でも、これからどうなるのかは本当に分からない。ドジャースに戻れたら嬉しいし、もし戻れないのであれば、勝てるチームでプレーできることを願っている」という本人のコメントを伝えている。











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