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ロサンゼルス・ドジャースはポストシーズンで打線が苦しみ、デーブ・ロバーツ監督への批判が強まったが、来季に向けて大きな首脳陣変更は行わない見込みだ。しかし、状況によっては話が変わるかもしれない。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



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アンドリュー・フリードマン編成本部長はシーズン終了会見で「まだいろいろ検討しているが、現状維持を予想している」と説明。ブランドン・ゴームズGMも含め、フロントや首脳陣を大きく入れ替える方向にはないという。



一方、シアトル・マリナーズは、ダン・ウィルソン監督が2026年レギュラーシーズンの最終日に2027年の続投を辞退すると発表したことを受け、新監督を探している。



マリナーズはジョー・エスパーダ氏やカルロス・メンドーサ氏など、複数の候補者に声をかけているようだ。この動向によって、球界の監督ポストやコーチの陣容などが大きく動く可能性がある。



不透明感が増す球界の首脳陣の動向について、スネイブリー氏は「フリードマン編成本部長は今オフのフロントやコーチ陣に変更はないと述べたが、マリナーズを含むリーグ内の複数の監督ポストの空席状況次第では、状況が変わる可能性もある」と言及した。



ロバーツ監督の実績は十分なものがあるが、シーズン中やポストシーズンで采配に疑問が残る場面もあった。他球団の動き次第では、ロバーツ監督の去就にも影響を与えてしまうかもしれない。











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