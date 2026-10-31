「悔しい思いをさせてしまってごめんなさい」DeNAの守護神・レイノルズが…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは31日、ショーン・レイノルズ投手が帰国したことを発表した。



レイノルズは身長203センチの大型右腕で、2026年にDeNAへ加入。来日1年目から救援陣の中心として活躍し、シーズン途中からは守護神も務めた。



日本シリーズでは2試合連続で救援に失敗するなど苦しい場面もあったが、レギュラーシーズンでは62試合に登板し、4勝2敗、17セーブ、30ホールド、防御率1.59を記録。62回1/3を投げて82三振を奪うなど、安定した投球でチームを支えた。



レイノルズは帰国に際し、球団を通じて以下のようにコメントした。



「横浜の皆さん、本当にたくさんの応援をありがとうございました！そしてファンの皆さん、1年を通して届けてくれた熱い声援は、僕にとってかけがえのない宝物です。チームメイトやコーチ陣と一緒に毎日グラウンドで戦えたことを、心から誇りに思っています。日本シリーズではあと一歩届かず、悔しい思いをさせてしまってごめんなさい。でも、胸を張れることもたくさんあったし、次につながる手応えもたくさんつかめました。今年という1年をこんなにも特別なものにしてくれた皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました！」













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【了】