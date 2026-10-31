







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、同地区のロサンゼルス・エンゼルスからザック・ネト内野手を獲得する大型トレード案が浮上している。交換要員として挙げられたのは、佐々木朗希投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、ダルトン・ラッシング捕手という大胆な内容だ。米メディア『ヘビー』のマット・レビン記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



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ネトは今季、打率.237、本塁打27、打点77、OPS.766を記録。将来のオールスター候補と評価されており、シーズン中のトレード期限でも複数球団から問い合わせを受けていたようだ。



ドジャースではネトを獲得することで遊撃手として起用し、ムーキー・ベッツ内野手を別ポジションへ移す案や、ネトを三塁手に置いてベッツと並べる形も考えられる。ネトは25歳であるため、チームの課題である高齢化も解消できるだろう。



そこでネトを獲得するために放出要員として提案されたのが、佐々木、ロブレスキ、ラッシングの3人だ。もしこのトレードが実現すれば、球界に驚きを与えるだろう。



急浮上した佐々木を含めた3選手の放出案について、レビン氏は「たとえネトがチームにフィットする選手だとしても、ドジャースがこれほどの見返りを求めてトレードに応じる可能性は低いだろう。しかし、もしドジャース側が取引の話し合いに応じる姿勢を見せれば、エンゼルスは迷わず電話をかけるべきだ」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手も含め、フレディ・フリーマン内野手やベッツなどスター選手の高齢化が始まっている。来季のワールドシリーズ制覇に向けて本当にネトの獲得に動くのかどうか注視していきたい。











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