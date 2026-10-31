







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに0勝4敗で敗れシーズン終戦となった。再びワールドシリーズ制覇を目指すためには補強も必要だが、米メディア『ファンサイデッド』は、鈴木誠也外野手の獲得について言及している。



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シカゴ・カブス所属で32歳の鈴木は、今季まで4年連続で20本塁打をクリアするなど安定感が際立つ強打者。今オフにFAになる見込みだが、市場では広く人気を集める可能性が高いという見方が多数だ。



同メディアは「今年のプレーオフに出場した12球団は、既に来季のワールドシリーズ制覇へ向けた戦略を練り始めている。そこで、優勝の可能性を高めることができるFA選手を、この12球団それぞれについて1人ずつ挙げてみよう」としつつ、各球団が狙うべき選手をピックアップ。



ドジャースと鈴木については「チームはトッププロスペクトのホスエ・デポーラ外野手を起用するために打線に空きを作りたいと考えており、そのためにテオスカー・ヘルナンデス外野手をトレード放出するというのが大方の見方だ。その一方で、4年間で3度目のワールドシリーズ制覇を目指すにあたってベテラン打者の補強を検討しており、鈴木に関心を示しているとの噂が浮上している。果たして彼が新左翼手となり、デポーラは故障者が出た場合に備える控えとして待機することになるのだろうか」と記している。











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