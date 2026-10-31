







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。FA、トレードの2つを軸に様々な補強案を検討していくものと思われるが、米メディア『ドジャースネイション』はいいトレード候補がいると主張している。



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獲得候補に挙げられたのは、ワシントン・ナショナルズ所属CJ・エイブラムス内野手。今季は152試合、打率.261、33本塁打、106打点、34盗塁といった数字をマークし、球団史上2人目となる“30-30”をクリアした好打者だ。



同メディアは「ナリーグ優勝決定シリーズでスイープ負けを喫したことを考えれば、ドジャースが大型補強に乗り出すと予想する理由は十分にある。さらに、今オフのFA市場にはチームの命運を変えるような大物選手が少ないだけに、この2人のトレード候補の獲得に戦力や資金を投入する方がより効果的な補強となるだろう」としつつ、エイブラムス、シンシナティ・レッズ所属のエリー・デラクルス内野手の2名をピックアップ。



エイブラムスについては、「ナショナルズは依然として再建途上にあり、彼と巨額の契約を結ぶことには消極的だと報じられている。以前からトレード候補として盛んに名前が挙がっているが、ドジャースが得点圏での打撃やポストシーズンでの長打力不足に苦しんだことを考えれば、比較的少ない負担で打線を強化できる選択肢となるかもしれない」と記している。











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