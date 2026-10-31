







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの岩崎優投手と熊谷敬宥内野手が、31日までにそれぞれFA権を行使せず残留することを表明した。一方、FA権を持つ木浪聖也、梅野隆太郎、伏見寅威、糸原健斗の動向にも注目が集まる。



木浪は今季5月に国内FA権を取得した。2023年には「恐怖の8番打者」として存在感を示したが、今季は64試合の出場で打率.211、1本塁打、17打点。元山飛優や小幡竜平らが先発出場する中、出場機会を増やせなかった。遊撃の定位置争いが続くチームにとっても、木浪の決断は来季の戦力構成に関わるものとなる。



捕手の梅野も、出場機会が限られるシーズンを過ごした。今季は初めて開幕を二軍で迎え、坂本誠志郎や伏見がマスクをかぶる中、一軍での出番が減少。2021年に国内FA権を取得しており、今季で4年契約の最終年を迎えている。長年チームを支えてきたベテラン捕手が、どのような選択をするのか注目される。



同じ捕手の伏見は、今季9月に海外FA権を取得した。昨年11月に北海道日本ハムファイターズからトレードで加入し、移籍1年目は54試合に出場。豊富な経験を生かして捕手陣を支えただけに、来季も阪神でプレーするのか、その動向が気になるところだ。



内野手の糸原も、今季6月に海外FA権を取得した。開幕一軍入りを果たしたものの、出場は自己最少の21試合にとどまった。出場機会が限られたシーズンを経て、来季への再起をどこで図るのか。糸原にとっても、自身の今後と向き合うオフとなりそうだ。













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