







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、テオスカー・ヘルナンデス外野手をトレードし、有望株のホスエ・デポーラ外野手に左翼手のレギュラーを与える可能性がある。放出先としてはトロント・ブルージェイズ、ヒューストン・アストロズ、ニューヨーク・ヤンキースの3球団が候補に挙げられた。米メディア『ドジャース・ウェイ』のパット・ラガッツォ記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースはリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗し、ワールドシリーズ3連覇を逃した。来季も先発野手の大半が残る一方、チームを再編するのであれば、ヘルナンデスの放出が1つの選択肢になる。



ヘルナンデスは来季、保証契約最終年で1700万ドル（約26.8億円）超が残っており、2028年には1500万ドル（約23.6億円）の球団オプションも付いている。さらにトレードが成立すれば、デポーラを左翼で起用する道が開ける。



放出先の1つに挙げられたヤンキースには、左打者が多い打線に右打ちの長打力を加えることができる。打撃力を優先するならコディ・ベリンジャー外野手を中堅手へ回し、ヘルナンデスを左翼手に置く案も考えられるだろう。



注目の集まるヘルナンデスの動向について、ラガッツォ氏は「ヤンキースは、ポストシーズンで打線が不振に陥ったことを踏まえ、彼の獲得を検討すべきだ。ヘルナンデスをトレードで獲得することは、打線強化に向けた第一歩となるだろう」と言及した。



これまで大谷翔平選手らと打線の主軸を担ってきたヘルナンデスだが、チームは高齢化という課題に直面している。若手有望株のデポーラの出場機会を増やすためには、ヘルナンデスの放出は避けられないのかもしれない。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】