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ロサンゼルス・ドジャースが今オフ、テオスカー・ヘルナンデス外野手をトレードで放出した場合、その後釜としてシカゴ・カブスの鈴木誠也選手を獲得する可能性が浮上している。右打ちの長打力を補える存在として、鈴木への関心が取り沙汰されている。米メディア『ヘビー』のT.J.フレンチ記者が10月28日（日本時間29日）に言及した。



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鈴木は今季、打率.270、本塁打26、打点86、安打147を記録。今オフでは日本からポスティングされて以降、初めてMLBのフリーエージェント（FA）市場に出る予定で、外野手では有力選手の1人とみられている。



そこで、来季のワールドシリーズ進出を目指すドジャースが獲得すべき選手として鈴木が挙げられた。ドジャースは有望株のホスエ・デポーラ外野手の出場枠を空けるためヘルナンデスを放出するとの見方がある一方、経験豊富な打者も補強したいとも考えている。



鈴木の市場価値については、4年総額1億700万ドル（約169億円）程度になると予想された。ドジャースであれば、この金額を出すことは問題ないだろう。



注目の集まる鈴木の動向についてフレンチ氏は「これはドジャースにとって十分に支払える金額であり、今オフに一部の契約金を帳簿から切り離すことができればなおさらだ。しかし、彼は争奪戦になる可能性が高いため、現実的にドジャースがそれらすべてを凌駕するオファーを出せるだろうか。それは、球団がこの32歳の外野手にどれほど強い関心を寄せているかにかかっている」と言及した。



ドジャースにはすでに大谷翔平選手という主軸がいるが、もし鈴木が加入となれば、日本人同級生として共闘することになる。ドジャース打線もさらに厚みを増すことになり、鈴木の去就に注目したい。











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