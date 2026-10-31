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阪神タイガースの熊谷敬宥内野手が31日、今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず、来季もチームに残留することを決断した。



熊谷は仙台育英高、立教大を経て2017年ドラフト3位で阪神に入団。俊足と内外野を守れるユーティリティー性を武器に、チームを支えてきた。



2025年には自己最多の85試合に出場。今季も80試合に出場し、打率.211、13打点を記録するなど、さまざまな役割でチームに貢献した。



今年8月には国内FA権を取得したが、権利を行使せずに残留することを決断。熊谷は「これまでお世話になった球団関係の皆様、チームメイト、そしてファンの皆様への感謝の気持ちと、これからもタイガースの一員としてプレーしたいという思いから、この決断に至りました」とコメントした。



さらに「また皆さんと共に最高の景色を見るために、これからも自分の役割を全うし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いします」と決意を示した。



阪神では30日に岩崎優投手もFA権を行使せず残留することを発表。主力選手が相次いで残留を決断する形となった。



















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