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阪神タイガースは30日、福原忍氏が2027年シーズンから巡回投手コーディネーターに就任すると発表した。同日に兵庫県西宮市内で就任会見が行われ、来季への意気込みを語った。



福原氏は広陵高、東洋大を経て、1998年ドラフト3位で阪神に入団。ルーキーイヤーから54試合に登板して10勝を挙げると、2006年には自己最多の12勝を記録した。



2011年以降は主に救援投手として活躍し、2014年と2015年には2年連続で最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。



2016年限りで現役を引退し、NPB通算595試合に登板して83勝104敗、29セーブ、118ホールド、防御率3.49を記録。引退後は2017年から2024年まで阪神の一軍、二軍で投手コーチなどを歴任し、2024年以来の現場復帰となる。



福原氏は就任会見で「2年間、外に出させてもらい、自分の中ではこういう風にしたらいいのになというのはありました」と振り返り、指導者として新たな視点から選手の成長をサポートする考えを示した。



新設された巡回投手コーディネーターは、一軍とファームを横断して投手陣を指導する役職。福原氏は若手投手の底上げに加え、不振で二軍に降格した投手の立て直しにも取り組む方針を明かした。



最後にファンへ向け「投手陣全体がいい形で1年間回れるようにしたいなと思います。応援よろしくお願いします。」と意気込みを語った。



なお、藤川球児監督とは1998年ドラフトの同期入団。来季は指導者として再びタッグを組み、チームの投手力強化と若手の育成を目指す。











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